Roberto Ortiz acepta la curul en el Concejo de Cali

El empresario, que se inscribió por más de 300.000 firmas por el movimiento 'Firmes con el Chiontico', acató la decisión de los caleños en las elecciones del domingo y dijo que mantiene su disposición a trabajar por la ciudad.

Roberto Ortiz, quien se hizo conocido como empresario del negocio de apuestas en Cali, aspiraba por segunda vez a la Alcaldía Municipal.



En 2015 alcanzó 175.000 votos, pero en el domingo superó los 199.000. Ortiz dijo que eso muestra una respuesta de la gente con mi propuesta y eso le deja una satisfacción, aunque no haya superado a Jorge Iván Ospina, cuya registro es de más de 298.000 votos.



"Le agradezco a los ciudadanos por su respaldo y reitero que la tarea en busca de aportar en una mejor ciudad sigue firme y que Cali salga del bache en que se encuentra", dijo Ortiz, quien le envió felicitaciones a Ospina como alcalde elegido.



Al aceptar la curul Ortiz, quien tiene el derecho por ser el segundo la votación a la Alcaldía de Cali, eso representa que solo quedarán disponibles 20 espacios en el Concejo de Calo.



El Partido Liberal tenía 110.917 votos y encabezaban la lista Diana Carolina Rojas, Fabio Arroyave, Carlos Hernando Pinilla, Juan Pablo Rojas. No entraron Juan Manuel Chicango ni Clementina Vélez, quien buscaba su décimo periodo.



El Partido Social de Unidad Nacional Partido de La U tenía 106.678 votos. Se sostienen Audry Toro, Tania Fernández, Henry Peláez, Carlos Andres Arias. No repite María Grace Figueroa. Mientras que Emmanuel Aljure y el exciclista Jarlinson Pantano estuvieron cerca.



El partido Alianza Verde sorprendía en el tercer puesto con 98.739 votos. Entre las sorpresas estaba el animalista Terry Hurtado con 16.098 votos. Repite Flower Rojas y debutaMaría Isabel Moreno. Las posibles curules de Yeiny Grajales y Arabella Rodríguez se esfumarían por la respuesta de Ortiz.



El Partido Conservador tenía 78.302 votos y encabezaba la lista el actual presidente del Concejo Fernando Tamayo.



Luego estaba el Partido Cambio Radical con 55.613 votos y el más votado era Carlos Hernán Rodríguez, seguidopor Alexandra Hernández.



Otra novedad es el Partido Colombia Renaciente, con 39.120 votos, y tenía su curul con Harvy Mosquera, de origen conservador.



El Partido Centro Democrático alcanzaba 35.219 votos y mantenía el concejal Roberto Rodríguez, quien encabezaba esa lista.



El Partido Colombia Justa Libres, con 33.014 votos, se quedaba con una curul a través de Nathalia Lasso.



El Polo Democrático Alternativo, con 29.163 votos, pasaba Ana Leidy Erazo. No le alcanzaba a Jaime Perea, quien esperaba entrar por Patricia Molina.



El Partido Mira alcanzaba 22.553 votos y el actual concejal Juan Carlos Olaya punteaba, pero se quedaba sin curul.



No alcanzaron espacios Coalición Convergencia Humana tenía 12.307 votos, Partido Alianza Social Independiente (ASI) 7.540 votos, Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais) 4.021 votos, y Partido ADA 1.407 votos.



De 1.726.436 posibles se reportaron 811.000 votaron es decir, el 47 por ciento.



Los votos válidos sumaban 743.432, de los cuales el 85,35 por ciento fueron por candidatos y el 14,64 por ciento voto en blanco.