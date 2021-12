Las autoridades siguen indagando el caso de lo que, al parecer, fueron dos riñas en una calle del barrio Junín de Cali y que terminó con una persona arrollada por un vehículo, el cual le pasó literalmente por encima.

Este caso ocurrió en esa noche del pasado 22 de diciembre, la noche de celebración por la nueva estrella que hizo campeón al Deportivo Cali al ganar 2-1 al Tolima en la final de la Liga BetPlay.



Allí, en este sector del suroriente de la ciudad, había personas en ambas calzadas con vehículos estacionados, entre ellos, algunas ambulancias con sus paramédicos.



Luego surgieron dos riñas, cuyo motivo no se ha determinado con claridad.



El hecho quedó grabado en un video que se difundió en redes sociales y en el que se observa una primera discusión, al parecer, entre ciudadanos, entre ellos, el conductor de un vehículo particular y algunos paramédicos.



A unos metros de allí, otras personas, todos hombres, también discuten. Hay dos ciudadanos y un paramédico por el uniforme azul que vestía.



Una de esas personas en la calle pasa a la calzada donde está la riña entre el conductor vehicular y los otros paramédicos.



Otra persona sigue a quien cruzó y también se ve a otro paramédico en la segunda discusión.



La persona que cruza habría resbalado y cayó en plena vía, cuando ya el conductor del carro de la primera pelea avanzaba.



En el video se observa que el carro habría arrollado por la espalda a uno de los hombres que discutía, pero este logró levantarse y esquivar el vehículo. Sin embargo, quien resbaló metros más adelante quedó tendido en el suelo.



Esta persona quedó literalmente bajo el automotor. Habría sufrido severos traumatismos en todo el cuerpo.



En el video se observa que está de frente al vehículo en marcha y luego bajo las ruedas, a lo ancho del carro.



De acuerdo con la Policía, el caso no fue denunciado ni como riña ni como presunta agresión.



En la Secretaría de Salud de Cali investigan lo sucedido.



CALI