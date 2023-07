El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció viaje a Buenaventura. Quiere asistir al consejo extraordinario de seguridad, que encabezará este jueves, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, ante la crítica situación que enfrenta la ciudad puerto, acosada por balaceras de bandas criminales.

“Es necesario que el poder interinstitucional de Policía, Fiscalía, Ejército, Armada, Inpec y alcaldías, nos reunamos en la ciudad de Cali para plantear la hoja de ruta, entendiendo que hay mucho que investigar y se necesita una robustez de las autoridades haciendo presencia”, señaló Ospina.



🚨 Última hora desde Buenaventura: ¡Grave situación de orden público en desarrollo! Hombres encapuchados, portando armas de alto calibre, han irrumpido en las calles de la ciudad. Según sus declaraciones, se autodenominan "defensores" de Buenaventura, enfrentándose a la temida… pic.twitter.com/u60wkPmhIx — Notired360 (@notired360) July 2, 2023

El alcalde del puerto, Víctor Vidal, respondió: “Alcalde Jorge Iván le debería preocupar evitar que las bandas y su accionar delictivo salgan de Cali para la tranquilidad de todos. En Buenaventura no existe ni existió un cartel, pero sí hemos sido víctimas del de su ciudad”.



“Vamos, además, a ampliar en la capacidad para el control urbano con fuerzas militares (e) igualmente (con) la Policía Nacional. El señor director (de la Policía Nacional, general retirado William) Salamanca ha dispuesto que se ampliará con personal de inteligencia particularmente, pero también de un incremento de policías”, dijo el ministro de Defensa, quien aseguró el aumento de pie de fuerza en las 12 comunas de Buenaventura, pero no habría militarización, como lo pidió la gobernadora Clara Luz Roldán.

Alcalde Jorge Ivan, le debería preocupar evitar que las bandas y su accionar delictivos salgan de Cali para la tranquilidad de todos. En Buenaventura no existe, ni existió un cartel, pero sí hemos sido victimas del de su ciudad; culpando a las víctimas no se supera la violencia. https://t.co/CK2CdQu3Y4 — Victor Hugo Vidal P (@granvidaaal) July 5, 2023



Aunque los homicidios han bajado, de acuerdo con el secretario de Seguridad del Valle del Cauca, Camilo Murcia, pasando de más de 73 a 48 casos hasta el pasado 27 de junio, los más de 400.000 habitantes están, de nuevo, atemorizados, metiéndose debajo de sus camas con colchones como escudos ante cualquier disparo. Pero no solo son ‘Shottas’ y ‘Espartanos’. Hay nuevos grupos o disidentes de los posibles diálogos con el Gobierno y apoyados por la Diócesis de Buenaventura, en este mes.



"Miles de porteños viven en Cali y en ese sentido tenemos que trabajar juntos (...). Grupos armados caminando en la calle, buscando la seguridad que no se ha logrado a partir de la interinstitucionalidad”, dijo Ospina.



El comandante de la Policía de Cali, general José Daniel Gualdrón, anunció puestos de control móviles en la vía a Buenaventura. Afirmó que en Cali no hay bandas de Buenaventura.



CALI