Ya no solo es El Gran Combo de Puerto Rico, que canceló su presentación en la Feria de Cali.

Ahora es Rey Ruiz, quien dijo por redes sociales que cancela su presentación.



En ambos casos, el responsable de esta decisión es el coronavirus.



En El Gran Combo de Puerto Rico, siete de sus integrantes tienen la enfermedad, luego de realizarse la prueba.



Ahora Ruiz, grabó un video y mostró la prueba para que no haya duda de que no podrá participar en la Feria de Cali, en su versión 64, por esta contagiado con el covid-19.



"Ha sido muy difícil para mí, me hubiera gustado, pero no estoy en condiciones para cantar", dijo el artista.



