Polémica en Cali por almuerzo entre Gustavo Petro y Jorge Iván Ospina

Un almuerzo entre el candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, generó revuelo en redes sociales.



Una foto en la que ambos políticos en compañía de Hollman Morris almuerzan en un reconocido restaurante del oeste de la ciudad, produjo críticas y respaldos tanto para el alcalde como para el candidato.



Una de las primeras en cuestionar el encuentro fue la representante del Partido Alianza Verde, Catalina Ortiz, quien a través de su cuenta de Twitter comentó: “Que no quede ninguna duda de la afiliación del Alcalde @JorgeIvanOspina. Circula por redes foto de almuerzo de hoy en Cali con @petrogustavo y @HOLLMANMORRIS. ¿Será que Petro va a gobernar el país como JIO a Cali? Dios nos libre…”.



De inmediato los comentarios no se hicieron esperar.



Uno de ellos fue el del representante del Centro Democrático Christian Garcés, quien publicó desde Twitter: “Aparecieron las llaves El jefe nacional desestabilizador @petrogustavo hoy en almuerzo con @JorgeIvanOspina, el alcalde que permitió bloqueos y vandalismo en Cali. ¿Ahora qué se estará cocinando para nuestra ciudad?”.



Incluso, el expersonero de Cali, Andrés Santamaría cuestionó el valor del reloj que llevaba el alcalde Ospina, en relación con su declaración de renta: “Querido Alcalde @JorgeIvanOspina como hace con un patrimonio de 654 millones declarado, tener un reloj de casi 150 millones. Porfa alguna sugerencia a nosotros los perdedores como tú nos llamas, si se trata de una compra o un regalo de alguien o es una fake o un buen negocio”.



Entre tanto, María Antonia Pardo, quien asegura haber estado en el encuentro, precisó que el almuerzo lo organizó la editorial Planeta e invitaron a Hollman Morris, quien es coautor del libro e invitaron al alcalde Jorge Iván Ospina.



“El almuerzo fue organizado por Planeta, no por el equipo de @petrogustavo. Invitaron a Hollman porque es coautor del libro. Invitaron a Jorge Iván porque es el alcalde de Cali y se trata de La Feria del Libro de Cali. Se habló del libro, no de política”, publicó Pardo.



Petro le salió al paso a la polémica y durante un conversatorio sobre la presentación de su libro explicó que el evento fue organizado por la editorial y que invitó al alcalde de Cali porque es el anfitrión de la Feria del Libro.



Sobre los cuestionamientos de la representante Catalina Ortiz, que es del mismo partido político del alcalde Ospina, comentó: “La señora verde pensó peor que la Cabal”.

