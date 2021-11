Se cayó intento de revocatoria contra alcalde de Cali y así reaccionó

El proceso de revocatoria, que se desarrollaba en Cali y que buscaba revocar el mandato del alcalde Jorge Iván Ospina, se cayó.



En la mañana de este jueves 4 de noviembre el comité anunció que no alcanzaba a recoger las 90.000 firmas requeridas pues tenían solo 75.000.



"Gracias a todas las cadenas y caleños que nos creyeron y nos respaldaron. Nos disculpamos por no haber alcanzado el objetivo", indicaron en la carta donde hicieron su anuncio.



Por su parte el alcalde agradeció a los ciudadanos que no firmaron.



"A las grandes mayorías de Caleños y Caleñas que no firmaron para la revocatoria de mandato que tengo por voto popular GRACIAS, para quienes firmaron y están muy molestos por todo lo que hemos vivido, aunque que me tocara gobernar en pandemia y estallido social les quiero decir que no dejaremos de trabajar un minuto para que mediante el esfuerzo y resultado podamos lograr recuperar su confianza", indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.



