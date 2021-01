Revisen el pico y cédula y toque de queda porque siguen en Cali

Las restricciones de los últimos dos puentes festivos permitieron bajar el ritmo de contagios en Cali, pero el alcalde Jorge Iván Ospina dice que se mantiene la preocupación por las muertes atribuidas al covid-19 y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).



El toque de queda se aplicará todas las noches y será más drástico entre viernes y domingo.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que los servicios de salud están soportando un peso alto de la crisis sanitaria. La ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) está en un 95,1 por ciento.



En una reunión, las autoridades decidieron unificar el toque de queda y la ley seca de 10:00 p.m a las 5:00 a.m del día siguiente. Así será de lunes a jueves.



Los viernes, sábado y domingo, la ley seca y toque de queda serán entre 8:00 p.m. y 5:00 a.m. La medida no será continua, sino día a día.

El pico y cedula se mantiene con pares e impares para compras de víveres y otros elementos básicos, como para las diligencias bancarias. Este miércoles le corresponde a quienes tienen ese documento terminado en dígitos pares 2, 4, 6, 8 y 0. El jueves van los impares 1, 3, 5, 7 y 9.



El pico y placa se mantiene esta semana igual a lo que se aplicaba en el último semestre. Este miércoles 7 y 8; jueves 9 y 0; viernes 1 y 2. En la semana siguiente se rotarán números (lunes 1 y 2, martes 3 y 4; miércoles 5 y 6; jueves 7 y 8; y viernes 9 y 0).



El acceso al río Pance y los cerros tutelares se mantendrá retringido.



El lunes 18 de enero habrá una nueva reunión para evaluar la situación.

Medidas en 40 municipios del Valle

Hasta el viernes 15 de enero estarán vigentes las medidas transitorias decretadas por la Gobernación del Valle del Cauca en 40 municipios, excepto los distritos de Cali y Buenaventura.



El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Camilo Murcia, dijo que sigue la aplicación del ‘Pico y cédula’, así como el toque de queda y la ley seca, ambas medidas nocturnas.



El funcionario dijo que "tal como lo indicó la Gobernadora se encuentran vigentes las medidas hasta el próximo viernes, cuando se deberá evaluar la continuidad de estas medidas o la adopción de medidas nuevas. Todo esto en procura de salvaguardar la vida y la salud de los vallecaucanos”.



La evaluación del Comité de Expertos sobre el avance del covid-19 en el departamento sería a fines de semana.