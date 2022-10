Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) completan dos semanas en el ojo de la polémica por el contrato de un centro de control inteligente y 100.000 medidores en la ciudad.

Se trata del contrato 500-CS-2039 de 2022 con el consorcio AMI, por encima de los $ 215 mil millones, cuya minuta es la que se ha difundido, tanto por denunciantes como el Sindicato de Trabajadores de Emcali (Sintraemcali), concejales Ana Erazo y Roberto Rodríguez, y la excabildante Diana Rojas, como en redes sociales.



Esa minuta en particular tiene un cuadro con el nombre ‘Formulario de cantidades y precios’, en cuya vigésima séptima cláusula aparece el florero de Llorente: 10.12, un televisor de 55’ Smart Led para salas de reuniones, precio unitario 42’897.987 pesos, pero son dos para un total de 85’795.974 pesos.



También se lee en el punto 10.13, video wall para salas de trabajo de $ 763 millones como valor unitario. Serían dos dos en total de $ 1.527’529.052.



El gerente encargado de Emcali, Fulvio Soto, aseguró a EL TIEMPO que el equipo estructurador del contrato le explicó que no era solo "un televisor de 55 pulgadas" por casi $ 43 millones, como se lee en la minuta y que era en realidad un monitor industrial.



Además de que ese ese mismo ítem iban otros elementos con “normas técnicas” del país y “términos de referencia”. Sin embargo, en el documento se lee solo el "televisor de 55 pulgadas Smart Led para salas de reuniones".



¿Cómo se gestó este contrato que generó toda la polémica?



Lo primero. En la gerencia general, en mi calidad de encargado, no vinimos a defender el contrato, En ningún momento hay una línea de defensa frente al contrato ni del contratista como tal. Hasta donde tenemos elementos se adelantó dentro del manual de contratación de Emcali.



Entonces, primero que quiero dejar claro es que no estamos defendiendo el contrato porque lo que quieren a hacer ver es como si llegase a defender el contrato. Vengo sí a defender las Empresas Municipales de Cali (Emcali) por los buenos resultados en materia financiera, en materia de la reducción de pérdidas en acueducto y en el cuanto a Telco (Telecomunicaciones) y energía.



En qué sentido no defiendo el contrato, en que se está revisando por parte de esta gerencia general con los equipos de estructuración (del contrato) sobre dónde nace la necesidad de adelantarlo. Son esos elementos objetivos y estamos colocándolos sobre la mesa frente a esos elementos. Hay otros elementos que son los que están en la opinión pública. Entonces no somos nosotros los que estamos defendiendo, dejo claridad. Estamos buscando que los entes de control, tanto la Fiscalía como la Procuraduría y Contraloría se pronuncien de manera expedita sobre esa situación contractual y allí estamos pidiendo celeridad porque la ciudadanía debe conocer esos resultados.



¿De dónde surge este contrato y cómo se realizó?



Los equipos estructuradores vienen desde 2010, porque en Colombia se viene hablando de medición inteligente



¿Qué es medición inteligente?



Hay un mercado regulado y no regulado. En el regulado están en los bienes inmuebles las casas. En el no regulado, grandes consumidores, grandes empresas, pero cada uno de ellos debe tener un medidor de energía para saber cuánto consumen y resaltar el pago.



Los convencionales miden cuánto se consume, pero para saber cuánto o si hay fuga o pérdida se manda una cuadrilla para tomar medición en terreno. En una medición inteligente, esa situación se envía a un centro de medición que está en línea porque se dan pérdidas en Emcali de 40.000 o 50.000 millones de pesos al año.



En 2014 y 2018 hay una normativa y resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que exigen que se implementen centros de medición inteligente y y que se coloquen medidores inteligentes. ¿Qué exige la normatividad? Que se haga una medición de, al menos, el 75 por ciento de los suscriptores que se tienen hoy en Cali. Hay una prueba piloto de 50.000 y necesitamos llegar a 150.000 qué nos daría esa posibilidad de tener controlados inteligentemente esos consumos.



Ese proceso tiene dos componentes, uno es el de la medición inteligente, que es la instalación de esos medidores y el otro componente es el centro inteligente. El componente de los medidores ocupa el 98 % de ese contrato de los $ 215.000 millones.



El el 2 % pesa el centro de medición inteligente; frente a los componentes, $ 4.000 millones, aproximadamente.



¿Quién fijó costos que aparecen en el formulario de 'cantidades y precios' de la minuta contractual?



Salen de requerimientos técnicos, pero reitero no estamos defendiendo. Dije, cuáles son los elementos objetivos del porqué las características de un video wall no video beam. Precisamente, la exigencia técnica que se hace para la instalación de centro inteligente se compone de toda esas pantallas, toda una estructura de conectividad con las sillas ergonómicas.



Una silla en la minuta se lee como sillas ergonómicas 24/ con valor unitario de 17 millones de pesos y más abajo aparece un ítem como televisor de 55 pulgadas Smart led para sala de reuniones. Usted dijo esta semana que no es un televisor para comprar Netflix ni más faltaba...



Los elementos objetivos salen de acuerdo, con el equipo estructurador, de unas exigencias de normas técnicas, de ergonomía para un centro de medición inteligente. Las norma técnicas que exigen esas características, que tengan esas pantallas, esa clase de sillas, ese es el elemento objetivo que estamos colocando sobre la mesa. No estamos diciendo que estén bien o mal.



Pero, ¿de dónde salen esos precios de la minuta del contrato? ¿Quién los fijó? ¿Emcali? ¿O fue propuesta del contratista?



En la estructuración se establecen unos ítems, hay una normas técnicas que establecen esos requerimientos. Pido que se coloque claramente en la entrevista no estoy defendiendo el contrato ni la silla ni el televisor smart tv que usted menciona. No es televisor, es un monitor industrial.



Entre la población no muchos son expertos en temas técnicos, pero al ver la minuta llama la atención que en el ítem 10.12 se lee televisor de 55 pulgadas Smart Led para sala de reuniones, es un elemento que la gente lo reconoce en el mercado y los precios son de $ 2, $ 3 o $ 5 millones.



Ese monitor vale $ 5 millones, pero no es solo el monitor industrial, hay otros elementos, un barco del click share importado, una barra de sonido...



¿El contratista dio esos valores o fue Emcali?



La gerencia de Energía hace el requerimiento, eso exige que esos elementos tengan características, de acuerdo con normas técnicas. Emcali presenta unas normas. En la fase precontractual, Emcali hace un estudio de mercado



Emcali hizo estudio previo...



Lo hace Emcali en fase precontractual, pero en cualquier contrato no solo en este. Un proveedor X puede venir a ofertar un valor que esté por fuera del mercado y por eso hace un estudio de mercado durante la estructuración del proceso contractual.



Entonces, los valores de la minuta son resultado de ese estudio de mercado de Emcali?



Son resultado de la estructuración de la fase tanto precontractual como contractual

por parte de Emcali, por parte del equipo estructurador.



¿Quién hizo la minuta?



Energía hace requerimiento con las normas técnicas y estructura los términos, y la gerencia de Abastecimiento Estratégico se encarga de la fase precontractual y contractual que evalúa las propuestas de los proponentes y saca adelante la fase contractual.



Bueno, pero si dice que en ese punto de "televisor de 55" Smart Led para salas de reuniones", había otros elementos no solo el monitor, ¿por qué no fueron más específicos para entender que todos ellos darían esos casi $ 43 millones que usted señala, detallando cada valor para llegar a ese total? ¿Es una falla, un error?



Tiene usted toda la razón, pero no lo puedo asumir como un error porque reitero no me voy a encasillar como si estuviera defendiendo el proceso contractual.



Eso genera suspicacias. No hubiera sido mejor haber detallado lo que usted dice, pero solo pusieron el televisor que la gente identifica. Allí no se lee un equipo especializado con los demás elementos...

Un centro inteligente con todas las especificaciones.



Reconoce que faltó dar claridad...



Si se ve desde el punto de vista contractual, yo diría que sí debió haberse colocado ese detalle contractual que está en los anexos técnicos. Si se va a hacer la minuta, pues claro, entre más detallada mejor.



Sí hubo falla, faltó el detalle...



Si lo coloca así es como decir: 'Está defendiendo' y no quiero que enmarquen de que estoy defendiendo lo indefendible que es lo que me quieren enmarcar. Yo no estoy diciendo nada. Hay unos elementos subjetivos y objetivos.



Se podría pensar que no habría un control interno en la empresa. ¿Por qué esta situación se tuvo que conocer por denuncias que no salieron del mismo Emcali. Por ejemplo, en el contrato de la granja solar en Mulaló, la junta directiva desistió del contrato.



El alcalde toma la decisión de aceptarle la renuncia a Juan Diego (Flórez). Paso siguiente, el alcalde como presidente de la junta directiva llama a junta extraordinaria a raíz de la renuncia por este contrato.



Cuando se establece el tema de la granja solar hay un área técnica que hace unos requerimientos del orden nacional y es Energía. Luego pasó a gerencia de Abastecimiento. Autorizamos como junta sacar una inversión para generar energía solar y luego se dice un momento, la junta directiva necesita revisar puntualmente cómo se ha adelantado. En esa junta extraordinaria se solicita que se revise todo el tema.



Con la firma Klarzen...



La junta dijo: 'Necesitamos revisar'. Eso fue en la fase precontractual. Cuando la Administración anterior revisa requiere: "Necesito que usted certifique ante la duda (sobre no ser dueño de una planta en Estados Unidos y sedes en Israel, China, Panamá y Brasil). Le requiere a ese proponente ante esa situación. Pero no hizo llegar una certificación, llegó en otro idioma, inglés. Oiga, tiene que traducirse. La junta extraordinaria directiva dijo: 'No voy a firmar'. En el estatuto de contratación de Emcali afortunadamente tiene una claúsula: Emcali se reserva la facultad de desistir de un contrato. Ese tenía una inversión de más $ 200.000 millones. Emcali daba 90.000 millones y Klarzen, la diferencia. Pero eso no pasó con este contrato (el del medidores y centro inteligente).



Así como revisaron el contrato de la granja solar, ¿a los miembros de la junta directiva no les parecieron extraños los valores del contrato 500-CS-2039 para poder haber dicho hay que revisar?



No, el alcalde no puede cogobernar ni los miembros de junta, solo pueden dar orientación estratégica. En el caso de este contrato, a diferencia de la granja solar se habían adelantado las bases precontractual y contractual. La junta directiva dijo: 'Necesitamos que suspendan'.



¿Cuándo se decide la suspensión del contrato con AMI?



El 26 de septiembre. Yo asumo una recomendación. De manera bilateral. No ha habido ninguna erogación, no la habrá.



Hay quienes aseguran que el contrato de $ 215.000 millones para una licitación se entregó a un solo proponente...



Llegaron varios proponentes.



¿Hubo convocatoria pública?



Claro con varios oferentes. Antes de hacer el proceso contractual hubo un work shop o una rueda de negocios en 2019 (de la alcaldía de Maurice Armitage). Por eso he insistido en que no es un proceso que salió de la Administración 2020 - 2023 (Ospina). Hubo empresas interesadas en adelantar procesos.



¿Cuántas?



Son más de seis. Tres presentaron ofertas, en promedio 3.460 millones de pesos en 2019 en el work shop. En 2020 2021 hubo proceso.



¿Dicen que la escogencia del proponente habría sido a dedo?



Yo no puedo decir si fue a dedo, no puedo un inferir qué es a dedo porque fue un proceso de selección abierta, fueron varios proponentes que cumplieron con especificaciones técnicas de la evaluación jurídica.



Dentro del consorcio hay una empresa que ha tenido contratos de manera constante y desde tiempo atrás con Emcali. En el Sindicato plantean sus cuestionamientos. ¿No es un favoritismo?



Emcali exige póliza, experiencia certificada de haber colocado medidores inteligentes, Sobre que es un contratista que ha participado en muchos procesos contractuales por más de 20 años, antes de esta Administración, que decida asociarse con otro contratista, ¿cómo hacer para descalificar un contrato?



¿Pero no es favoritismo?



No puedo decir si lo hubo o no. Sería faltar a la verdad. Estoy hablando sobre elementos objetivos, que había unos comités evaluadores, habría que revisar esos ítems de evaluación, cómo calificaron, selección objetiva, pero no somos nosotros en este instante para decirlo, son las autoridades y ya se les entregó todo.



¿Se alcanzó a pagar ese contrato?



Cero valores.



¿Si se hubiera continuado, cuando hubiera sido el primer desembolso?



Diciembre y enero de 2023.



¿Y en AMI están de acuerdo con la suspensión de un contrato de $ 215.000 millones?



Si AMI tuviera una posición agresiva no hubiera firmado la aceptación (de la suspensión). Yo me senté con con el representante legal,



Aceptó que no hay ejecución, no hay erogación. Emcali y el contratista estamos el pronunciamiento de las autoridades. Si dicen que se violaron principios de selección objetiva, economía, planeación sobre eso se toman decisiones en el marco del contrato.



Es importante el pronunciamiento de los entes de control para que todos en la ciudad tengamos la tranquilidad, frente a esas decisiones. Pero hay un marco de tiempo.



¿Cuándo se debería conocer un resultado de las indagaciones?



Ideal sería que duren menos de 15 días por la lesión a la reputación de Emcali. Estamos pidiendo celeridad, de manera respetuosa.



¿Hasta cuándo estará suspendido?



Suspendimos septiembre, octubre, noviembre y diciembre.



En caso de que las autoridades concluyan que habrían anomalía, ¿qué va a pasar con el contrato?



Se recogen las orientaciones y se evalúan.



¿Sacan otra licitación?



Ahí no puedo decir porque no sé las orientaciones, pero en sana lógica habría que tener otra contratación.



¿A futuro, Cali sí debe tener un centro de medición inteligente?



Habría que revisar cómo la compañía adelanta dentro de la exigencia de la normatividad del 75 por ciento de los suscriptores en Emcali.



¿Qué estamos haciendo? Estoy invitando a diferentes sectores de la comunidad a que participe, veedurías, sindicatos, trabajadores, universidades, gremios en el fortalecimiento del manual de contratación (de Emcali).



Que nos hagan las sugerencias que consideran y escriban al correo manualdecontratacion@emcali.gov.co. Busco que todas la personas con conocimiento específico digan, por ejemplo, por qué en el manual de contratación no colocan un comité evaluador por X, Y y Z personas.



Las solicitudes de renuncias a gerentes que terminaron en cuatro (un cargo fue declarado insubsistente) fueron por este contrato?



Voy a buscar una reestructuración de los componentes, pensando en la reputación de Emcali, tema de resultados, pensando en el tema de darles tranquilidad a la ciudadanía. No fue puntualmente por el tema del contrato.



En todo este panorama surgen cuestionamientos de diferentes sectores y detractores...



Uno no entiende por qué actores políticos no manifiestan que en el anterior gobierno de Maurice Armitage compraron medidores que no han servido para nada.



¿De cuánto fue la inversión?



$ 30.000 millones.



¿Eso lo puedo publicar?



Eso lo puede decir. No sirvieron cuando los compraron. No hubo investigación. Uno dice, ¿qué hay detrás de eso?



¿Qué va a pasar con el proyecto de la granja solar?



Es un proceso que, nuevamente, tiene que ser revisado para darle cumplimiento a ese requerimiento que hace el Gobierno Nacional de energía solar.



¿El proyecto de la línea de aducción en San Antonio para llevar agua está parado y la Contraloría en julio de este año habló de 67 hallazgos administrativos, de los cuales, seis son fiscales por $ 15.306 millones.



En esos hallazgos, la Contraloría mencionó la Ptar de Cañaveralejo. La Ptar es un contrato del gobierno anterior. El detrimento no es fruto de la esta administración. Eso nos llevó a una coyuntura jurídica. Lo mismo pasó con la línea de aducción de San Antonio. Nos dejaron ese problema jurídico. El contratista incumplió términos.



