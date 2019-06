Reubicación le dio otra vida a cortero de caña

John Jairo Maldonado sufrió desde su niñez la pérdida del dedo pulgar de su mano izquierda, pero eso no le impidió pasar la prueba cuando llegó a cortar caña al Valle del Cauca. Mostró la destreza de no vencerse ante la pérdida del considerado dedo oponible para tomar objetos y otras tareas.

Una lesión en el manguito rotador del hombro derecho, tendinitis porque se hinchan los tendones, le puso otro desafío. Era el desgaste por su oficio como cortero, en el que se realizan, en promedio, 10.000 mil repeticiones en el día.

Pero recibió una segunda oportunidad que agradece como las mejores cosas de su vida.



Maldonado llegó hace 25 años desde Antioquia al Valle del Cauca, departamento caracterizado por sus amplios cañaduzales, la agroindustria y la sonrisa de sus hijos propios o adoptivos. Este padre, de cuatro hijos, que ahora solo vive con su esposa, fue reubicado para una misión detallada y precisa como guardavía, para estar pendiente de los trenes cañeros, saber en qué momento salen, entran y descargan en el ingenio.

Los colaboradores cuentan con un apoyo, que le da un valor agregado y es un abogado, que les explique por qué se hace un tipo de reubicación. Ya que no es fácil entender la reconversión laboral FACEBOOK

TWITTER

Por su parte Ramiro Mariño, Gerente de Gestión Humana, "los colaboradores cuentan con un apoyo, que le da un valor agregado y es un abogado, que les explique por qué se hace un tipo de reubicación. Ya que no es fácil entender la reconversión laboral que se da en el colaborador". Todo esto se ha venido dando por medio de capacitaciones, de pedagogía, de reentranimiento y cómo entra en la etapa productiva que es diferente en la que se encontraban, "es una gana y gana, ellos ganan como colaboradores y nosotros como empresa".

Ramiro Mariño, Gerente de Gestión Humana de Riopaila Castilla. Foto: Archivo particular

El trabajador se benefició de un programa en el que Riopaila Castilla, entendió hace siete años, que la necesidad de cada uno de sus colaboradores no está en sobrecargar o terminar el contrato de cada uno de ellos, sino en reubicarlos de tal manera que no se desista de cada uno de las personas, sino en pensar qué otro trabajo podrían ejercer siempre y cuando no alteren su estado de salud.

Maldonado, lleva más de 17 años trabajando en el Grupo Agroindustrial Riopaila. Foto: Natalia Chaverría Sepúlveda.

Es un proceso que busca involucrar a su capital humano, entendiéndolo como factor clave para la compañía FACEBOOK

TWITTER

Jorge Mario Ríos García, director de Gestión Laboral de planta Riopaila, enfatiza que “es un proceso que busca involucrar a su capital humano, entendiéndolo como factor clave para la compañía”. Para Ítalo García, director de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia (OIT), “es importante que la seguridad y salud en el trabajo se vea desde un involucramiento de la más alta gerencia, es apostarle a un proceso integral, que atiende todas las dimensiones”.

Es importante que la seguridad y salud en el trabajo se vea desde un involucramiento de la más alta gerencia, es apostarle a un proceso integral, que atiende todas las dimensiones FACEBOOK

TWITTER

Así como Maldonado, Yelsin trabajaba en producto terminado y sufrió una caída. Este padre de un hijo, que usa bastón de apoyo, sigue en el área de empacado.

Yelsin, quien sufrió un accidente y estuvo seis meses incapacitado y fue reubicado. Foto: Natalia Chaverría Sepúlveda.

Su compañero Diego Salazar Ramírez, quien cumple 15 años en la empresa, empezó como empacador y ahora se encuentra en el área de envase y producto terminado. Ha pasado por un proceso de superación laboral, para seguir vigente en la empresa, asistiendo a cursos de capacitación.

Diego Salazar Ramírez, colaborador de Riopaila. Foto: Natalia Chaverría Sepúlveda.

Ríos García dice que la compañía entiende que hay condiciones que pueden generar desgate o cambios, pero dentro del mecanismo de la empresa se mitigan estos impactos.



Es así como el Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla fue reconocido por el 'Modelo de Reubicación y Reconversión Laboral para Trabajadores en Condiciones Especiales', como uno de los 500 mejores proyectos sociales y ambientales de América Latina, orgnizado por la Alcaldía de Guayaquil en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, DIRECTV, PWC y Sambito (Soluciones Ambientales Totales)



El ranking top 500 de mejores proyectos de 2019 fue anunciado en el mes de mayo por Premios Latinoamérica Verde, después de analizar y evaluar 2.733 proyectos sociales y ambientales de 38 países.

CALI.