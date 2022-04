Flores, banderas de Colombia, detalles y velas encendidas han rodeado el espacio donde quedó el carro en que Freddy Rincón Valencia era pasajero, a un lado de la calle Quinta, en el sur de la capital del Valle del Cauca.



( Lea en contexto: Freddy Rincón: Así serán los homenajes que recibirá el ídolo del fútbol )

El primer detalle llegó con una muchacha que trajo rosas blancas y las puso, musitando una oración, en el andén al que fue a dar el carro semidestruido tras el choque con una buseta del sistema alimentador del MIO.



Fue a más de 30 metros desde el punto del impacto en la calle Quinta con carrera 34, frente al parque Panamericano y la estación 'Estadio' del masivo de transporte.



En medio de la misa al aire libre en memoria del exfutbolista apareció Andrés Felipe Valencia Quenoras, quien llegó con un homenaje como estudiante de licenciatura de educación artística.



Lea en contexto: 'Freddy, Freddy', coro en romería a lugar de trágico accidente en Cali )

Es un retrato de Freddy Rincón, elaborado con estilo y donde brilla la sonrisa extensa del exfutbolista.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Felipe Valencia, estudiante de educación artística Foto: josval@eltiempo.com

El detalle fue puesto en la señal de tránsito a la que el carro se llevó por delante en medio de la tragedia.



Esa señal fue levantada y a un lado quedó la imagen del exfutbolista y comentarista de televisión.



"La obra es de todo corazón. No estuve en los tiempos de Freddy Rincón, pero he visto los videos y es algo increíble", dice el artista.



Sigue diciendo el estudiante que "Rincón era una persona dedicada, que se notaba que amaba lo que hacía, esto ahora que hacemos cosas y no se ve el amor por hacerlas".



Valencia sostiene que "esta obra la hago de todo corazón".



El artista dijo que "es un trabajo en memoria de Freddy Rincón, de todos los que han muerto, con amor especial con la familia del gran futbolista".

Lea más noticias de Colombia

Capturan a un hombre que llevaba 2.047 tortugas hicoteas en un bus