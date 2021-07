'Reto del Sena: fortalecer formación de los jóvenes en las regiones'

El nuevo director del Sena, en el Valle del Cauca, Fernando José Muriel Andrade, tiene entre sus propósitos enfocarse en una renovación de los contenidos de formación, teniendo en cuenta lo que buscan los jóvenes y lo que el mundo demanda de ellos.

“Venimos adaptando nuestros programas para que involucren las tecnologías de información con plataformas, donde los jóvenes tendrán más acceso a través de los medios digitales", sostuvo el directivo.



Dijo que desde hace más de 10 años se ha venido trabajando en esta gran apuesta.



El Sena ha venido evolucionando con el tiempo, de la mano de los jóvenes y del sector productivo", expresó. "Se ha venido diseñando unos contenidos programáticos acorde con las nuevas necesidades y a todo lo que demanda esta modernidad y sobre todo con el tema de pandemia que ha sido el golpe más fuerte en el sistema formativo”, dijo.



En cuanto al papel del Sena en la crisis actual, como es la pandemia y el paro, indicó que hay grandes aliados para avanzar, entre ellos, las empresas del sector productivo.



“Los empresarios creen en el Sena, confían en el Sena. Así mismo, tenemos de aliados a la Gobernación del Valle y a diferentes alcaldías de los municipios, así como otras entidades estatales. El Sena es llamado a dar esa formación y a establecer ese vínculo entre los sectores privado y público para generar programas y proyectos que impacten a estos jóvenes que necesitan mejorar sus condiciones de vida. Así se genera un cambio cultural en la sociedad”, anotó.



También dijo que uno de sus objetivos es acercar la entidad con las comunidades rurales del departamento que no les queda tan sencillo acceder a un programa de formación.



Mencionó que son claves programas, como uno en alianza con Microsoft. En este, el objetivo es ciberseguridad e inteligencia artificial.



Otro programa tiene que ver con el Sector Agroindustrial de la Caña (Asocaña) para la generación de 1.500 empleos, buscando la reactivación económica en el Valle del Cauca y en algunos municipios del norte del Cauca.



“Con estos programas podemos impactarlos, generarles mejores condiciones, impulsar proyectos productivos y que generen seguridad alimentaria y cadenas productivas hasta la comercialización”, dijo.



El nuevo director regional nació en Bolívar, en el Valle. Es administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali con un posgrado en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia y estudios de maestría en Evaluación y Contratación de Proyectos Públicos.



“Tenemos el programa 'Sennova', relacionado con tecnologías de información, tecnologías digitales, las tecnologías de la información y desarrollo de investigación. Es la nueva revolución 4.0 de los sistemas de la información. En este aspecto tenemos el Tecnoparque y la Tecnoacademia que están ubicadas en la Plaza de Cayzedo en Cali. Allí se desarrollan todos estos temas de innovación y proyectos digitales", señaló.



El director Sena regional del vecino departamento del Cauca, Hernando Ramírez Dulcey, coincide con su homólogo en que el estamento está orientado a las necesidades propias de las regiones.



“Todo debe estar encaminado a reconocer primero cada uno de esos saberes. Cada una de las necesidades están contempladas en los planes de Desarrollo, no solamente de los departamentos, sino de cada de los municipios”, dijo Ramírez.



Para el director regional Cauca, el papel del Sena en la actual coyuntura es el de encaminarse en fortalecer la reactivación económica y esto debe ir de la mano con el fortalecimiento del empleo.



“Esto se logra con una comunicación y una interacción muy directa con las empresas, saber cuáles son los empleos que hoy se requieren para esta nueva industria, la 4.0, uno de los factores claves no solamente para el Cauca, sino para el país", manifestó.



"Esto debe estar muy ligado con una formación de calidad, pertinente, oportuna y eso es lo que se está haciendo, sobre todo, con el sector productivo del norte caucano con empresas con las cuales hemos sostenido un estrecho diálogo”, recalcó.



CALI Y POPAYÁN