Desde el fin de semana, se reportaron las desapariciones de menores de edad. Hasta ahora no se ha establecido conexión en los casos.



Los dramas se presentan en medio de comentarios sobre retos movidos a través de redes sociales para 'perderse' durante dos días.

A las 5:00 de la tarde del sábado 3 de junio, una adolescente, de 16 años, le pidió permiso a la mamá, al parecer, para visitar unas amigas.



Ella se habría encontrado con un menor de la misma edad, que se movilizaba en una motocicleta NKD negra.

Hallaron moto de adolescente desaparecido en Cartago Foto: Norte Hoy

El adolescente le habría dicho a la mamá que iría esa noche sabatina a una chiva rumbera, un vehículo acondicionado con música y sillas para disfrutar paseos y baile en movimiento. Pero no llegaron a ese punto.



Las familias entraron en angustia porque empezaron a pasar las horas del domingo 4 y las del lunes 6.



El martes 7 fue hallada la moto en zanjón, inmediaciones del barrio El Guayabal, en la comuna siete de Cartago. Los allegados llegaron al sitio y siguen esperando que aparezcan sanos y salvos.



El comandante del Distrito de Policía Cartago, coronel Henry Moncada, Foto: Norte Hoy

El fin de semana se reportó la desaparición de un adolescente de 15 años en otro sector de esta ciudad del norte del Valle del Cauca, en límites con Pereira , capital de Risaralda.



El comandante del Distrito de Policía Cartago, coronel Henry Moncada, dijo que se está avanzando en el acompañamiento e investigación. Hasta ahira no se tiene conocimiento sobre comportamientos por fuera de lo normal de los menores.



Anotó que no se precisan los motivos de las desapariciones. Anotó que están pendiente de saber si existe alguna relación del 'Reto 48 horas' que circula por redes sociales en los que personas, en especial, menores se desaparecen por ese lapso de tiempo.



En ese sentido, les pidió a los familiares estar pendientes de sus hijas e hijos para que no sean manipulados en redes sociales, por quienes promueven estos 'desafíos'.



Es una competencia por establecer quién reúne más buscadores o likes a su 'desaparición'. Eso no está confirmado en este caso.



A fines de abril se presentó el caso dos niñas, de 11 y 12 años, de dos familias del barrio Bosques de Maracaibo, en Tuluá, que estuvieron desaparecidas 16 horas.

