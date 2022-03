Se cerraron las elecciones del Congreso en el Valle del Cauca.



Empezó el conteo de votos para saber quiénes se quedarán con las 13 curules a la Cámara de Representantes por el departamento y quiénes llegarán de la región al Senado.



Alrededor de 800 000 vallecaucanos habían llegado a las urnas a eso de las 2:15 p. m. de este domingo.



Pero la cifra al final de la jornada electoral subió luego a más de 1'083.892 electores en el Valle del Cauca, según la Registraduría.



Cerca de 390 000 votantes se registraron a la 1:00 pm en Cali. Al final de la jornada, en total, la cifra en la capital vallecaucana fue de más de 640.580 electores.



En el departamento se esperaban 3’669 369 electores. De ese total, 1'952.776 son mujeres y los demás 1'716.593 son hombres. Todos eran parte del potencial electoral para estos comicios.



De acuerdo con la Registraduría, podían sufragar en 10.628 mesas en 1.082 puestos de votación en el Valle del Cauca.



En Cali hay 1’787.424 electores, de los cuales, 972.142 son mujeres y 815.282 hombres, quienes podían sufragar en 4.969 mesas distribuidas en 190 puestos de votación en la ciudad.



Este domingo, en el Centro Administrativo Municipal (CAM), la jornada se abrió con calma.



Después de dicho proceso, el usuario debía dar de clic en la opción de ‘Infovotantes’ en la página de la Registraduría Nacional para elecciones de Congreso, al lado izquierdo. Luego debe digitar su número de identificación, en este caso su cédula y marca el cuadro de verificación. Al final le da clic en ‘Consultar'.



Pero hubo momentos en que la página de la Registraduría tuvo tropiezos.

A Cali llegaron 1.200 policías para reforzar los 6.200 en el distrito con 2.400 soldados en la ciudad y en el área metropolitana (Jamundí, Candelaria, Yumbo y Palmira).

Camilo Murcia, secretario de Convivencia del Valle, indicó que se revisó el dispositivo de seguridad, teniendo en cuenta la alerta temprana de la Defensoría. Hay alerta para Buenaventura, Jamundí, Tuluá, Cartago, Cali, El Dovio y Bolívar.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también indicó que la jornada transcurrió sin contratiempos, al igual que el secretario de Seguridad y Justicia de la ciudad, Carlos Soler.



El general William Fernando Prieto, comandante de la Tercera Brigada, dijo que más de 3.500 hombres se desplegaron en el Valle.



El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, informó que el sistema de transporte MIO de Cali está funcionando y lo hará hasta las 11 de la noche. Hasta ahora hay normalidad en el servicio.



El secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo, dijo que alrededor de 200 guardas están en las vías, sobre todo, para garantizar la movilidad cerca de los puestos de votación.



En Cali rige la ley seca y estará vigente hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo.



También está prohibido de parrillero hombre en moto. No se permiten trasteos ni transporte de escombros en Cali.

8:00 a. m. Gobernadora dio parte de tranquilidad en arranque de elecciones

La gobernadora Clara Luz Roldán informó que hay garantías para ofrecer seguridad a los electores.



La Policía Metropolitana Santiago de Cali, junto con el Ejército Nacional, la Gobernación del Valle, la Administración municipal y las autoridades electorales, instalaron el puesto de mando Unificado para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana durante el certamen democrático.

8:45 a. m. Gobernadora depositó su voto

La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. Foto: Gobernación del Valle

La gobernadora del departamento depositó su voto en el colegio Hispanoamericano, ubicado en el norte de Cali.



“Acabo de ejercer mi derecho al voto, ya salí con mi certificado electoral. Invito a todos los vallecaucanos a que salgamos a las urnas. Está haciendo un día maravilloso. Recuerden que estamos eligiendo a senadores, representantes a la Cámara y en las consultas deben decir el candidato por el que se va a votar y el jurado está en capacidad de pasar el tarjetón, en el cual está el candidato de interés”, dijo la mandataria.

8:47 a. m. Reporte de la Policía de Cali en elecciones

"Invitamos a la ciudadanía a poner en conocimiento de las autoridades cualquier hecho que ponga en riesgo la jornada democrática a través de la línea de emergencia 123 o con el policía más cercano", dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León.



El oficial señaló que se implementaron los operativos de control a la delincuencia y que se viene verificando el estado de los puestos de votación.

9:23 a. m. Reclamos de testigos del Pacto Histórico en Cali

Testigos electorales del movimiento Pacto Histórico hacen reclamo a la Registraduría Nacional y a la Fuerza Pública "por la falta de garantías en la acreditación e ingreso de los mismos a los puestos de votación".



También indican: "Si el ingreso no se garantizó desde primera hora, las garantías de transparencia ya están derrotadas".



Un testigo en el coliseo El Pueblo indicó que acudió a las 7:00 de la mañana, pero la Policía no lo habría dejado ingresar por no tener la debida escarapela. El testigo indicó que la tenía en su teléfono celular y que perdió tiempo para aclarar el incidente en Siloé y en otros lugares.

10:00 a. m. El voto del candidato presidencial John Milton Rodríguez

El candidato a la Presidencia John Milton Rodríguez. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

El candidato presidencial John Milton Rodríguez, por Colombia Justa Libres, votó en la institución educativa República del Brasil, en el barrio La Campiña, en la calle 43 con avenida 7N, en el norte de Cali.



Rodríguez pidió el tarjetón de la consulta interpartidista Equipo por Colombia.



La fórmula presidencial del aspirante es Sandra de las Lajas Torres.

10:18 a. m. Elecciones y seguridad en coliseo El Pueblo de Cali

La Policía reporta normalidad en el puesto de votación, ubicado en el coliseo El Pueblo de Cali.



Es uno de los sitios más representativos en cada jornada electoral en la ciudad.

11:00 a. m. El alcalde de Cali llegó a votar a la CVC

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Foto: Alcaldía de Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, llegó al puesto de votación en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), en el sur de Cali.



El mandatario votó en la mesa número 2.



Allí depositó su voto e instó a la población a no dejar de ir a las urnas ni esperar hasta último momento.

11:15 a. m. Hay congestión vehicular en Univalle, sede Meléndez, que dificultad movilidad de ancianos que quieren votar

Ciudadanos reportan que el perímetro de la Universidad del Valle, sede Meléndez, donde hay uno de los puestos de votación más grandes de Cali, está totalmente ocupado, lo cual dificulta la llegada de automóviles particulares que transportan a adultos mayores que tienen condiciones de movilidad reducida.

Los acompañantes de los adultos mayores están dejando los vehículos en el parqueadero del centro comercial Unicentro, para desde allí llevar a estas personas hasta las mesas de votación. Además, indican que no hay información de parte de la Registraduría con respecto a que entrada de la universidad se debe utilizar para ingresar a las mesas.

11:24 a. m. En Palmira indagan denuncias de fraude

El alcalde de Palmira, Óscar Escobar, durante la jornada electoral. Foto: Alcaldía de Palmira

En Palmira avanzan las elecciones en 86 puestos de votación con 600 policías para garantizar la seguridad en esos lugares, según el alcalde de la localidad, Óscar Escobar.



El mandatario dijo que hay 17 puntos priorizados ante denuncias de presuntos fraudes en esta municipalidad.



Allí, hay 10 puntos 'Infovotantes', los cuales dan información de interés sobre el proceso electoral.



Se pueden consultar el lugar de votación, las rutas de acceso al puesto de votación y las listas de candidatos por departamento, municipio, localidad o sector.



Estos puntos están distribuidos de la siguiente manera:



Colegio Sagrado Corazón de Jesús

Carrera 30 # 27-19, Barrio Nuevo



Colegio Cárdenas Mirriñao

Calle 53 con carrera 29, Mirriñao



Coliseo Cubierto

Carrera 35A # 27-58, Olímpico



Escuela Harold Eder

Carrera 32 # 61-96, Zamorano



Escuela Juan Pablo II

Calle 47 # 40-41, Juan Pablo II



Escuela Mercedes Ábrego

Carrera 13 # 36-09, San Pedro



Escuela Rosa Virginia

Carrera 32 # 46-10, Estonia



Escuela Tulio Raffo

Calle 37A # 42A-110, El Prado



Institución Educativa Humberto Raffo Rivera

Calle 42 # 19-00, San Cayetano



Rozo

Institución Educativa Rogelio Vásquez Nieva

12:10 m. Denuncia de periodista en puesto de votación de Cali en elecciones

La periodista María del Pilar Aguilar estuvo en el puesto de votación del barrio Las Américas,en la comuna 8 de Cali.



Allí hizo una denuncia sobre tarjetones de coalición que presuntamente no estarían siendo entregados a los electores en esta jornada del 13 de marzo.

12:37 p. m. 1.545 policías en 36 municipios dan parte de normalidad

En tranquilidad y calma transcurre la jornada de elecciones a Congreso y consultas de coaliciones presidenciales en el Valle del Cauca.



Así lo aseguró el coronel Nelson Parrado Mora, comandante de Policía Valle, quien aseveró: “Hasta el momento la contienda electoral avanza en completa normalidad, no hemos tenido ningún inconveniente”.



Así mismo, el oficial dio un parte de tranquilidad para el desarrollo del resto de la jornada electoral.



"No tenemos ninguna clase de información que nos permita ver que pueda haber una afectación”, e hizo un llamado a la comunidad para que salga a votar y ejerza su derecho al voto. “Vamos a tener policía en cada uno de los puestos de votación para cualquier situación que se presente”, anotó.



Para garantizar la seguridad en los comicios, el coronel Parrado, comentó que en el Valle se han dispuesto más de 1.546 policías en 37 municipios, “entre los cuales 36 hace parte del Valle del Cauca y uno del Chocó que es San José del Palmar, tenemos un cumplimento total de las mesas de votación que nos corresponde a la Policía Nacional tanto urbano como rurales”.



Además, destacó el trabajo articulado que se ha realizado con la Gobernación del Valle y la Secretaría de Seguridad y Convivencia del departamento.



“Se ha venido haciendo un trabajo juicioso haciendo reuniones de seguridad, de prevención en diferentes municipios que ha sido estratégico para mejorar el servicio de policía y seguridad en el departamento”, añadió el comandante de Policía Valle, quien resaltó el trabajo realizado en conjunto con el Ejército y la Armada Nacional en Buenaventura en diferentes puntos.

1:24 p. m. Dos capturas, un menor aprehendido y 6 comparendos en Cali

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Juan Carlos León, entregó un nuevo balance de tranquilidad en el desarrollo de los comicios en la capital del Valle, y los municipios de Yumbo, Jamundí, Candelaria, Viajes y La Cumbre.



"Los operativos de control adelantados en los diferentes puestos de votación han permitido la captura de dos personas por orden judicial que se encontraban solicitadas por acceso carnal violento, así como la aplicación de seis comparendos del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.



Un menor fue aprehendido, tras presunto ataque a una mujer que iba a un puesto de votación. El segundo presunto agresor murió en la balacera. El caso sucedió en Bochalema, en el sur de Cali.



Se incautó material publicitario en un puesto de votación en zona rural de Cali.

2:00 p. m. Recorrido con viceministro de Justicia

En un recorrido por diferentes puestos de votación, la gobernadora Clara Luz Roldán González hizo seguimiento a la jornada electoral y destacó la participación de los jóvenes en estos comicios.



“Estamos haciendo un recorrido verificando que todo esté en completo orden. Nos tiene felices ver todos estos jóvenes participando de jurados, esto nos da una tranquilidad, son la garantía de nuestra democracia, son los que siguen, se enamoran de estos procesos porque están viendo, totalmente transparentes. Felicitaciones y gracias por hacer parte de estos procesos”, sostuvo la mandataria en su visita al puesto de votación de la Unidad Deportiva Panamericana de Cali.



La gobernadora hizo la visita con el viceministro de Justicia, José Chaux Donado, delegados del Ministerio del Interior, Registraduría y Procuraduría.



También visitó en el puesto de mando unificado en Palmira para vigilar el proceso electoral.

El viceministro de Promoción de la Justicia destacó la participación de los vallecaucanos en las urnas y el trabajo articulado de la Gobernación del Valle con las instituciones para garantizar las elecciones en la región.



“Hemos hecho un recorrido muy intenso de muchos puntos de votación con la señora gobernadora Clara Luz Roldán y ha sido fantástico ver cómo esta fiesta de la democracia ha sido acogida por todo los vallecaucanos que han llegado a diversos puntos a expresar su derechos al sufragio”, afirmó el alto funcionario.

2:59 p. m. Siguen llegando votantes al coliseo El Pueblo de Cali

Siguen llegando votantes al coliseo El Pueblo, uno de los puestos de votación más grandes en Cali.



Aunque hubo quejas de algunos testigos electorales de Pacto Histórico por no poder ingresar al coliseo en las primeras horas, según la Policía, la jornada ha transcurrido sin contratiempos.

4:02 p. m. Concejal de Cali pide extender cierre por dificultades en puestos de votación

Dadas las dificultades técnicas para consultar puestos de votación en la página de la Registraduría Nacional y otras dificultades que han presentado los sufragantes en la capital del Valle del Cauca, el concejal de la curul animalista de Cali Terry Hurtado solicitó al registrador local y al alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, extender por lo menos una hora la jornada electoral.



El cabildante sustenta que "hoy la ciudadanía se ha movilizado de manera histórica, pero no ha habido garantías para la consulta, pues la página ha estado caída en varias ocasiones".



"Las personas que están buscando apoyar a los ciudadanos, lo están haciendo de la manera más rudimentaria. Se ha generado una demora, la jornada debe extenderse", dijo el cabildante.

4:18 p. m. Carreras para llegar a votar en Cali

Facebook Twitter Linkedin

Algunos corrieron al coliseo El Pueblo, antes de las 4:00 p. m. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Las carreras por alcanzar la votación se notaron a último momento, sobre todo, puestos de votación del sur y del norte de Cali.



Ese panorama se observó en el coliseo El Pueblo, donde algunos sufragantes rogaban para ingresar al recinto y depositar su voto antes del cierre de las 4:00 p. m.

Puestos de votación en Cali

Escuela José Acevedo y Gómez, avenida 5 oeste # 30-164; IE José Holguín Garcés, avenida 4A Oeste # 23-108; IE José Celestino Mutis, avenida avenida 7B Oeste # 18-02; coliseo Bajo Aguacatal, calle 8 Oeste #14-04; IE Cecilia Caballero, avenida 5 Oeste # 34-100; sede Maricé Sinisterra, calle 30 BIS Oeste # 4A-00; col. Santa Isabel de Hungría avenida 9 Oeste # 19C 1- 100; Inst. Antonio José Camacho # avenida 6N # 28-102; Ferrocarriles Nacionales, avenida 3N #23N-59; CAM, Colegio Odontológico, calle 13N #3N-13; Academia de Dibujo Profesional, calle 27 N #6BN-50; colegio Hispanoamericano, avenida 3 CN #35N-55; P. de las Orquídeas y coliseo El Pueblo.



