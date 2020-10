En un mes, resultados de estudio de ivermectina para tratar covid-19

En momentos en que Cali y el Valle del Cauca afrontan un segundo pico de la pandemia del covid-19, el estudio científico para establecer si el medicamento ivermectina es útil para mejorar la salud de pacientes contagiados no lo han terminado. Estaría listo en un mes.



"El estudio va bastante bien, vamos avanzando, vamos recolectando más pacientes y acercándonos a los objetivos, a la meta. Pero aún tenemos que esperar unos días y seguir trabajando duro. Máximo en un mes debemos estar volviendo a conversar", le dijo a este medio el médico infectólogo, Eduardo López, director científico del Centro de Infectología Pedirátrica.



López había revelado hace unos meses (el estudio arrancó a mediados de año) que tenían dificultades para conseguir los 400 voluntarios que necesitan para desarrollar la investigación, que se hace con base en la metodología de doble ciego. Es decir, a la mitad de los voluntarios, pacientes contagiados con el virus en etapas tempranas y mayores de edad, se les suministrará el medicamento y la otra mitad un placebo. Ninguno sabrá que está tomando. De ahí el nombre de doble ciego.



López señaló que el estudio es financiado por el Centro, pero se reservó el costo del mismo.



Sin embargo, la secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, reveló hace unas semanas que la autoridad sanitaria avala la utilización de la ivermectina, siempre y cuando sea prescrita por el médico tratante del paciente.



De acuerdo con los modelos de la curva epidémica elaborados por asesores de la entidad, se espera que en la última semana de este mes o durante noviembre próximo se presente un segundo pico de la pandemia. El 75 por ciento del total de casos del Valle del Cauca es de Cali.



Las autoridades sanitarias les han pedido a los caleños que no bajen la guardia con las medidas de autocuidado para evitar la congestión de los servicios de salud por el aumento de la tasa de reproducción del virus. Por ahora no hay alerta por la ocupación de camas de Unidades de Cuidado Intensivo, que presentan una disponibilidad del 46 por ciento.



Además, se espera que no aumente la letalidad aunque en las calles de la capital del Valle se siga exponiendo al contagio la población con más riesgo, los mayores de 70 años. Y es que en Cali se registra el 70 por ciento de los fallecimientos por el virus en el Valle del Cauca, 1.754.



