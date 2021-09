Productores de acero afirman que pueden garantizar abastecimiento 

Veinticuatro horas después de que las directivas de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), aseguraron que los precios del acero tienen en jaque a los constructores y que por esto le piden al Gobierno Nacional que elimine los aranceles para la importaciones, los productores nacionales aseveraron que pueden cubrir la demanda nacional de ese material.



Los constructores también sostienen que hay desabastecimiento de los llamados aceros largos, que son los que se necesitan para utilizar con el concreto.

En un comunicado enviado a este medio, el Comité de Productores de Acero de la Andi, afirmó que la oferta de acero disponible en Colombia ha crecido un 57%.



"Es de resaltar que el país cuenta con suficiente oferta de acero en todo el territorio nacional, registrando un crecimiento del 57% en comparación con el año anterior. Lo cual ha sido posible gracias al aumento del 48% en la producción nacional y a las importaciones, las cuales reflejan incrementos del 82% a julio de este año, según cifras preliminares. Adicionalmente, el país cuenta con socios comerciales estratégicos como México, Brasil y Perú, en los que existe acero disponible para que, de ser necesario, se importe libre de aranceles", señaló el Comité en el pronunciamiento.



María Juliana Ospina, directora ejecutiva del Comité, destacó que “la industria colombiana ha demostrado su capacidad, no solo para producir acero, sino para generar desarrollo en el país. Durante la pandemia mantuvimos el 100% de nuestros empleos y hemos venido soportando los diferentes proyectos de recuperación económica impulsados por el Gobierno Nacional. Sin el acero colombiano, los buenos indicadores de recuperación, entre ellos las iniciaciones de vivienda, no hubieran sido posibles en tan pocos meses".



Sin embargo, la gerente de Camacol, regional Valle del Cauca, Alexandra Cañas, afirmó el pasado lunes que “el 39 % de la demanda efectiva de acero largo (acero para concreto) ha sido atendida a través de importaciones. Nunca, la industria nacional ha podido abastecer el 100 % del consumo de aceros largos que demanda el país”.



Ospina puntualizó que "además del abastecimiento, que está garantizado, en el contexto actual de recuperación económica una de las claves son los encadenamientos productivos que se generan a partir del sector de la construcción. Existen 36 subsectores, entre ellos el del acero y el de la chatarra, que permiten que por medio de los encadenamientos se cierren las brechas de competitividad, productividad e información de una forma integral. Esa debe seguir siendo la apuesta”.



Además, el Comité afirmó que "para la industria colombiana del acero, conformada por Acerías Paz del Río Gerdau Diaco, Grupo Siderúrgico Reyna, Sidoc y Ternium, empresas del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Andi, es evidente que debido a la rápida recuperación de la producción, el país cuenta y contará con el abastecimiento para garantizar los incrementos de la demanda del sector construcción, hecho que se soporta en la capacidad instalada de 2,6 millones de toneladas, suficientes para abastecer la demanda actual y proyectada para 2022 y 2023".



Agregó que en el periodo enero-agosto (de 2021), año contra año, la producción nacional de acero aumentó un 48%, lo que ha permitido acompañar el récord de iniciaciones anunciado por Camacol en el último mes.



Con respecto a los precios, dijo que "una señal clara de la reactivación del sector es que desde agosto del 2021 se observa acumulación de producto terminado en el mercado. Los inventarios de acero en toda la cadena productiva han aumentado significativamente al tiempo que los despachos han caído un 10%, inclusive empezando a forzar la caída del precio. En el periodo enero-agosto del 2021 se registraron cifras récord de iniciaciones en el sector vivienda, con 116.967, un crecimiento del 51% comparado con el año anterior, lo que confirma la disponibilidad de acero en el mercado nacional".



El Comité informó que "el abastecimiento de acero está garantizado en Antioquia, Caldas, Valle del Cauca, Magdalena, Cauca, Santander y demás departamentos del país que se encuentran en un momento histórico para el sector construcción. Incluso el gremio de productores de acero aseguró que la oferta de acero para San Andrés y Providencia está garantizada gracias a la capacidad instalada del sector".



Finalmente, el Comité concluyó que "a pesar de las conocidas dificultades surgidas a raíz de acontecimientos como la pandemia, el paro nacional, los bloqueos, las restricciones de oxígeno industrial, los cortes en el suministro de gas natural para la operación de las plantas, el incremento de los precios internacionales y la baja disponibilidad de materias primas, principalmente chatarra, el país cuenta con la capacidad instalada para abastecer la demanda de acero en el país".

