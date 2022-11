Las aguas del mar en el Pacífico colombiano son temidas por pescadores que emprenden faenas a lo largo del litoral en Valle, Cauca y Nariño.



Sin embargo, pese a gigantescas olas de un océano que en esta costa colombiana se torna verde oscuro, es una de las actividades económicas para sobrevivir.



Fue así que cuatro pescadores zarparon en su lancha desde Nariño, pero la motonave zozobró y, además de eso, derramó combustible alcanzando a sus tripulantes.

Los pescadores no veían tierra firme lado a lado de la lancha, sobre las olas que seguían agitadas hasta que ese 19 de noviembre los sorprendió la noche.



(Lea también: El monumento derribado de Belalcázar que no vuelve y deja vacío pedestal)



El vaivén del mar seguía cada vez más fuerte hasta que en la madrugada del 20 de noviembre, las olas dieron vuelta a la embarcación como un gigante embravecido y más temido por esa oscuridad infinita que la rodeaba.



Uno de los pescadores era José Olivares Ruiz, quien trataba de aferrarse a la nave que seguía flotando y luego tuvo quemaduras en su cuerpo cuando entró en contacto con el combustible derramado en el mar.



Así, herido trató de nadar y lo hizo, con la única consigna de su deseo de vivir y de hallar tierra firme.



Así estuvo por casi tres horas horas dando brazadas, pese al cansancio.



"Estábamos de pesca cuando una ola se puso delante de nosotros y nos hundió", cuenta el pescador.



(Además: Así fue la estafa a 32 mujeres que quedaron sin dinero y sin cabello)



El pescador continuó nadando hasta que en las primeras horas del día pudo divisar otra embarcación de pesca.



Hizo señas y gritó hasta que los pescadores de esa motonave lo pusieron a bordo y a salvo.



La historia fue relatada a miembros de la Armada Nacional y del cuerpo de Guardacostas del Pacífico.



"Caímos todos al agua. Hubo angustia al buscar los chalecos salvavidas. Los galones de gasolina se derramaron. Habíamos naufragados", cuenta el hombre que fue trasladado por la embarcación que lo salvó hasta isla Gorgona, a unos 56 kilómetros desde Guapi, en Cauca, y a 150 kilómetros desde Buenaventura, en el Valle, implicando unas cuatro horas más.



(Lea también: En video, puertas de estación de MIO no se abrieron a joven en silla de ruedas)



Pero de los otros tres pescadores aún no se conoce su paradero.



En la Armada sigue la búsqueda, luego de que el pescador Olivares Ruiz fue recogido en un helicóptero de la Fuerza Naval de Buenaventura que lo llevó a tierra firme en el litoral vallecaucano.



"Pido a la Armada que sigan buscando, espero que los encuentren", anotó el pescador.



Hasta ahora, los otros tres pescadores no han aparecido.



El comandante (e) del Grupo de Guardacostas del Pacífico, capitán de corbeta Juan David Rendón, dijo que este pescador pudo mantenerse a flote y que fue atendido, debido a sus quemaduras por la gasolina.



"Invitamos a los habitantes del litoral a informar cualquier hecho que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios del mar, llamando a la línea de emergencia 146 o a través del VHF Marino canal 16″, dijo el oficial.



En enero de este año, tres pescadores estuvieron desaparecidos en el mar durante una semana hasta que fueron rescatados en la noche del 4 de ese mes, cuando el piloto de una motonave que transportaba pasajeros, logró observar la embarcación, pero en este caso se había varado. Era Luz de esperanza con los tres hombres a bordo.



Un buque de la Flotilla de Superficie de la Fuerza Naval del Pacífico logró llegar hasta la zona en el área general de la bocana del río Naya, donde fue localizada esta embarcación, y sus tres hombres fueron rescatados y puestos a salvo por las unidades de la Armada de Colombia.



En julio de este 2022, un hombre identificado como Miguel Hernando Montes Zapata, de 49 años, murió ahogado, cuando nadaba en las playas de Ladrilleros, de Buenaventura, y fue arrastrado por esas temidas aguas del Pacífico colombiano.



CALI