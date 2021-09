Exaltan la 'Mojiganga' de artesana que mira la cultura del Pacífico

En diferentes poblaciones del Pacífico colombiano hablar de la mojiganga es hacer referencia a un gesto, expresión o movimiento que causa gracia.



Laura Ligia Caicedo Cuero recuerda el momento tradicional cuando en su natal Guapi mencionaban mojiganga.



"¡Deje la mojiganga, coja juicio!", era la manera más común en la que algunos padres reprendían a sus hijos o les llamaban la atención.



Más que una simple palabra, mojiganga se convirtió para artesana caucana en una palabra que sintetiza la picardía, sabor y alegría de la cultura del Pacífico colombiano, motivo por el cual decidió que sería el nombre para la marca de su emprendimiento.



“Mis primeras creaciones fueron referente al Pacífico. Creo que hemos estado olvidados siempre, pero de lo que nosotros consumimos se pueden hacer cosas muy bonitas, así que empecé a crear aretes, anillos, pulseritas, zapatos… empecé a crear cada día más cosas”, recuerda la artesana y empresaria.

En su entorno es conocida por su versatilidad y talento para crear en poco tiempo. Incluso, asegura que hace más de dos décadas creó unos zapatos con pelo sintético, pero que al no registrarlo no pudo seguir creándolos.



“Yo creo, invento, veo un pedazo de tela y de una me fluye la creatividad”, añade.



Aunque cuenta que lleva mucho tiempo con sus productos, fue la sugerencia de una presentadora de televisión, Danna Rendón la que ‘metió el bichito’ para que se organizara como marca.



“En sus eventos, Danna me nombraba y resaltaba mi trabajo, ella siempre me impulsaba a crear este proyecto y así fue”, recuerda.



El resultado, una Mojiganga que ha logrado con éxito incursionar en lo empresarial. En diversas pasarelas y eventos, en especial, los que manejan el tema afro, sus creaciones no pueden faltar.

Algunas de las creaciones de Chindy Laura hacen parte de la marca Mojiganga. Foto: Gobernación del Valle Dentro de la propuesta de la artesana también se pueden apreciar colores vivos. Foto: Gobernación del Valle

Pese al creciente reconocimiento que ha logrado, siente que una de sus frustraciones ha sido no poder participar en la muestra empresarial del Festival Petronio Álvarez, certamen al cual se postuló en un par de ocasiones pero no contó con fortuna.



“La primera vez que fui, me dijeron que los acabados y la silicona no estaban bien, lo acepté, pero en el segundo los jurados me calificaron bien, incluso, a todas las demás diseñadoras las regañaron y a mí me resaltaron, pero a la hora de la verdad quedé en el puesto 37, así que no volví a participar”, cuenta.



Por su Mojiganga, ‘Chindy’, como también es conocida, fue exaltada por la Gobernación del Valle del Cauca porque ‘enaltecen el empoderamiento de la mujer afro en la región’.

“El mensaje es que hay que trabajar, hay que continuar con nuestro proyecto, esto le hace a uno ser más grande para seguir adelante”, comentó.



En dicho acto también fue reconocida Yolima Bolaños Ramos, jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, quién representa los espacios que la mujer ha alcanzado en la comunicación social.



También se rindió un homenaje póstumo a la licenciada Elsa Sandoval, quien dedicó su vida a la enseñanza en el sector de Villa Paz.



