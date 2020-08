Conozca los requisitos para entrar a los 3 moteles reabiertos en Valle

Son tres los moteles en Yumbo, municipio que colinda con Cali, que pueden abrir, con autorización de la Alcaldía de la localidad industrial.

Se trata de California, Deseos (sede Yumbo) y Moon Light.



Todos los vehículos que ingresen no tendrán de más de dos personas, pues cada habitación tendrá una capacidad máxima de hasta dos.



Habrá desinfección de los carros que ingresen al motel.

Los visitantes deben pasar por un proceso de desinfección con tapetes al ingreso de las instalaciones.



Los tres moteles deben tener visibles los dispensadores de jabón y gel. Los visitantes deben usarlos.



(Le sugerimos leer: 'Dos personas que muestren amor en un motel no es riesgo'



"Nosotros presentamos los protocolos y por la desinfección no hay problema, además, mensualmente, de la Secretaría de Salud de Yumbo nos realizarán una visita, lo anterior, con el fin de garantizar el respectivo cumplimiento de las normas. Igualmente, no permitiremos el ingreso de más de dos personas por habitación", dijo Lina María Castrillón, administradora del motel Moon Light.

https://www.facebook.com/MotelMoonlightCali/photos/pcb.3356508544407354/3356508441074031/

Por la desinfección no hay problema, además, mensualmente, de la Secretaría de Salud nos realizarán una visita (...) no permitiremos el ingreso de más de dos personas por habitación FACEBOOK

TWITTER

Para la Asociación de Apartahoteles, Moteles, Amoblados y Residencias del Valle del Cauca (Asoamar)- con unos 70 locales agremiados, esta es la noticia que muchos estaban esperando después de más de cuatro meses cerrados.



Ricardo Giraldo, vocero de Asoamar, señaló que seguirán insistiendo a las alcaldías de Cali y de Jamundí en los protocolos.



La Alcaldía de Cali, entre tanto, cerró un hotel donde había parejas en una fiesta sexual.



(Le sugerimos leer: Revise cuándo le toca 'pico y cédula', y pico y placa al 31 de agosto).



“Por denuncias ciudadanas desactivamos una fiesta tipo swinger; encontramos más de siete personas incumpliendo todas las medidas de bioseguridad, poniendo en riesgo la vida de estas personas y las de los demás”, dijo el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de la capital del Valle del Cauca, Jimmy Dranguet, Dranguet.



“Funcionaban habitaciones por hora como un motel y con el agravante de que estaban en el mismo cuarto”. Allí hubo 10 comparendos y cierre por 10 días de este hotel. Es la segunda vez que pasa en Cali, añadió Dranguet, porque hubo otro hotel que cobraba servicios por horas.



"Sabemos que en los moteles están sufriendo por la cuarentena, pero no podemos abrir sin los protocolos. Hay que cuidarse, todos somos guardianes por la vida. En este último hotel se citaron personas desconocidas y sin medidas, pese a que han aumentado los contagios por covid-19 en la ciudad”, afirmó Dranguet.



En Cali hay más de 5.000 moteles y apartahoteles matriculados en la Cámara de Comercio de la ciudad, por lo que se estima que las pérdidas para el gremio de moteles en esta capital y en Yumbo son millonarias, inclusive, superando los 16 millones de pesos.

Sabemos que en los moteles están sufriendo por la cuarentena, pero no podemos abrir sin los protocolos. Hay que cuidarse, todos somos guardianes por la vida FACEBOOK

TWITTER

En Cali, como lo han informado en la Secretaría de Salud de la ciudad, la desobediencia de la población que sigue haciendo fiestas y sumando los moteles, pone en riesgo la salud de la comunidad por los contagios de coronavirus, teniendo en cuenta que en este agosto la curva estará con más picos.



El pasado 30 de julio, Asoamar con dueños y empleados de moteles realizó ‘plantón’ en Cali. Claman por reabrir.

Más noticias de Cali:

Revise cuándo le toca 'pico y cédula', y pico y placa al 31 de agosto



Piden justicia por ambulancia que causó muerte de adulto mayor en Cali



CALI