Repudio por atentado a víctima en proceso por falsos positivos

José Miguel Vivanco, director de la Human Rights Watch, y la Jurisdicción Especial para la Paz rechazaron el atentado contra Alfamir Castillo, quien es víctima reconocida en el proceso que se lleva en contra del general Mario Montoya, excomandante del Ejército por falsos positivos.

La señora Castillo denunció que dos hombres en motocicleta le dispararon a la camioneta en la que ella se movilizaba con su esposo y su escolta, asignado por la Unidad Nacional de Protección. El hecho ocurrió el viernes 11 de enero, en zona rural de Pradera, en el sur del Valle del Cauca. Castillo iba a visitar a una hija en una finca de esta área.



“El susto y toda la presión que genera esto no se puede describir, queda uno en shock, todo lo que uno siente en ese momento, estar cerca de la muerte no se puede describir”, dijo la víctima.Añadió: “Yo había recibido horas antes al atentado unas amenazas por mensaje de texto, en donde me decían que los militares ya estaban libres y que el comandante no iba a ir a la cárcel por abrir yo la boca o por presionar”.



Vivanco, en su cuenta de Twitter, destacó que es una mujer valiente.

CALI