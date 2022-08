En las últimas horas el representante a la Cámara Alberto Tejada y el senador Alexánder López, denunciaron que dentro del grupo de más de 200 personas que incursionaron en predios donde funciona la sede de Paz Animal, en Dagua (Valle), hay dos personas que aseguran ser delegados suyos.



La situación se expuso a través de un video en redes en el que un hombre asegura que llegó en representación del Presidente de la República y de los congresistas caleños.



Luego se escucha un audio de Tejada dirigido al concejal Terry Hurtado en el que asegura que no tiene vínculo con la persona del video, que solo lo ha visto una vez pero que no ha sostenido trato con él.



En las últimas horas el Representante a la Cámara, a través de un comunicado aclaró que no tiene personal en la ocupación de terrenos que se presentó el martes 23 de agosto.



“En ningún momento este sujeto ha sido delegado por mí para que me represente; es más, ni lo conozco”, publicó Tejada.



Y agregó: “Desautorizo a éste y a cualquier individuo a utilizar mi nombre. Desconozco qué propósitos tiene y de seguir en esa actitud emprenderé acciones legales”.

Por último aclaró que cualquier delegación que haga lo hará sobre “el personal de mi Unidad de Trabajo Legislativo o sobre asesores debidamente identificados”.



El senador caleño también le salió al paso al tema y a través de un comunicado también aseguró no tener representantes dentro del grupo de personas que adelantó la incursión en Paz Animal.

Comunicado del senador Alexander López Foto: Archivo particular

Alcaldesa de Dagua pide ayuda al Gobierno

Ante la ocupación en predios de su municipio, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, le pidió ayuda al presidente Gustavo Petro para que le ayude a solucionar este inconveniente.



En redes sociales expuso la situación que vive en el momento y la ayuda que espera del mandatario de los colombianos.