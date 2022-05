El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aceptó este domingo la dimisión del secretario de Seguridad y Justicia, Carlos Soler Parra.

Ospina nombró como secretario encargado a Jimmy Dranguet, subsecretario de la dependencia distrital.



Los escándalos de los contratos otorgados por Soler Parra a exmilitares se destaparon a comienzos de este mes cuando se supo de uno que le otorgó al excomandante del Ejército Nacional, general (r) Leonardo Barrero Gordillo.



Barrero recibía de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali 11 millones de pesos al mes por asesorar a esta dependencia de la administración distrital en temas de prevención del delito.



Sin embargo, el General (r) tendría un contrato por un valor de 44 millones de pesos para la implementación de un centro de innovación y justicia, y otro por 66 millones de pesos, para establecer estrategias de prevención del delitos



El general (r) Barrero fue mencionado por el jefe del Clan del Golfo, Darío Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', antes de ser extraditado a Estados Unidos.



Entre sus asesores se encuentra un exmilitar condenado por homicidio y otro destituido del Ejército por participar en interceptaciones ilegales.



Soler salió en defensa de los contratos del general (r) Barrera Gordillo aseverando que este no tenía ninguna condena u otra condición que lo inhabilitara para ser contratista de la Alcaldía de Cali.



Sin embargo, días después fueron apareciendo más contratos otorgados por la cartera de Seguridad y Justicia a exmilitares condenados o implicados en las famosas 'chuzadas' a políticos, periodistas y funcionarios del Gobierno Nacional.



El teniente en retiro Diego Alberto Bareño Suárez, quien fue condenado por el delito de homicidio en persona protegida y condenado con una pena principal de 360 meses de cárcel, apareció con un contrato por valor de $ 5.054.000 mensuales. Su misión era diseñar estrategias para la erradicación del microtráfico en los entornos escolares de Cali.



Otro exmilitar con contrato autorizado por Soler es coronel en retiro Juan Esteban Zapata Cifuentes, quien fue destituido del Ejercito por el escándalo de las 'chuzadas'. Su contrato es de $ 6.985.000 mensuales por diseñar estrategias contra el delito.

¿Amenaza en audio?

Soler también se vio envuelto en una polémica en redes sociales con un ciudadano identificado como el 'Sargento Chala'.



Todo empezó por un audio publicado por el 'Sargento Chala', en su cuenta de Twitter y el cual ha venido circulando en los últimos días con la voz del secretario Soler.



En la grabación se escucha al funcionario decir: "Tu sabes que yo hermanito (...) no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo, me lo cargo".



El audio continúa: "Todo el que se atraviese, empezando por el coronel, yo voy es de frente, tengo el pulmón el aire y voy con toda, yo no soy un niño jugando (...)".



Según Chala, este fue una presunta intimidación por haber informado detalles de contratos de la Alcaldía, relacionados con la seguridad en el distrito.



El secretario Soler rechazó estas afirmaciones e indicó que el audio está editado fuera de contexto, con el ánimo de desinformar a la comunidad.



