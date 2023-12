Jorge Iván Ospina y sus funcionarios rindieron cuentas: este es el balance que dejaron

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró hoy, a pocos metros del imponente monumento Cristo Rey, que no ha tenido vacaciones y que aunque el año entrante bajará su ritmo de trabajo, al dejar de ser mandatario, siente que le hará falta cumplir con la agenda que ha tenido en estos cuatro años de gestión que terminan.



Aunque dijo que no se muestra agotado, sí reconoció: “realmente me he cansado del matoneo infundado y la política del señalamiento sin evidencia”.



Y añadió: “Me embargaron las cuentas, me dificultaron el desarrollo, me llevaron a la Contraloría y la Procuraduría por eventos que jamás realicé. Desde hace un año tengo embargadas las cuentas y todavía no conocemos las causas del porqué del embargo”. Así, Ospina inició su última rendición de cuentas.



Rendición de cuentas de la Alcaldía de Cali.

El MIO, siempre un desafío



El presidente de Metrocali, Óscar Ortiz, señaló que en efecto la entidad tiene un desequilibrio financiero y que la próxima Alcaldía “tendrá que renegociar los contratos de concesión”. Afirmó que los operadores (de cuatro, Unimetro entró en liquidación desde 2022) no cumplieron sus compromisos. “Eso hace pensar en una operación pública y no la concesión que abarate costos a Cali”.

Semáforos seguirán en ajuste



Semáforo en actividad en Cali Foto: Alcaldía de Cali

El alcalde Ospina y el secretario de Movilidad del distrito, Javier Arias, se refirieron al proyecto de semaforización inteligente. “A mí me dicen, alcalde, los semáforos inteligentes son poco inteligentes. Pero están en ajustes, se están transformando. Paciencia, pueblo, a veces la impaciencia tira por la borda proyectos gubernamentales”, sostuvo Ospina.



Arias, por su parte dijo: “Ya estamos en 37 intersecciones instaladas de las 50 y, a su vez, se viene haciendo la instalación de los sensores y las cámaras para luego entrar a la parte de sincronización de los equipos”.

‘Menos de 1.000 homicidios’



El secretario de Seguridad de la ciudad, Jimmy Dranguet, dijo que cuando se arrancó el mandato, Cali arrojaba un panorama de un promedio anual superior a los 1.000 homicidios. Sin embargo, según el funcionario, este fue el cuatrienio menos violento de los últimos 30 años.

Malla vial: deterioro en 55 por ciento



El secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez, dijo que que la principal misión operativa de su dependencia era la recuperación de la malla vial de 2.935 kilómetros urbanos y rurales. “En 2020 encontramos una malla vial con el 75 por ciento en mal estado”. Dijo que se trazó la meta de rehabilitar 400 kilómetros. “Hoy ya no es 75 por ciento en mal estado, sino en un 55 por ciento. Hemos mejorado en 20 por ciento”.



‘Cristo Rey con recursos’



La secretaria de Vivienda distrital, Martha Hernández, indicó que de los cinco tramos de ‘Proyecto integral Cristo Rey, la Alcaldía deja dos: el 5 por donde se arrancó y el 2. Dijo que la CVC avanza en el 3 y que hay recursos para el 4.

Rendición de cuentas de la Alcaldía de Cali.

Educación y Bienestar

El secretario de Educación, José Darwin Lenis, resaltó ‘Todas y todos a estudiar’, que surgió tras el clamor en el estallido social, en 2021. “Permitió brindar educación profesional y para el trabajo a más de 9.500 jóvenes de estratos 1, 2 y 3. Más de 1.000 jóvenes se beneficiaron con ‘Todas y todos a estudiar inglés.



Bienestar Social, por su parte, resaltó que se pasó de entregar 38.000 raciones diarias de alimentos a 89.000.

