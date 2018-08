Remuneración con App contra zancudo Aedes en Cali

La Secretaría de Salud de Cali está decidida a combatir el zancudo Aedes aegypti, el principal vector de los virus que causan el dengue, el zika y el chikungunya.

En lo que va de este año hubo un bajonazo al arrojar entre 1.650 y 1.670 casos de estas patologías en la ciudad frente al año pasado, cuando hubo unos 3.500 en total. Pero se busca el control.

Es por eso que desde hace dos años, la Secretaría viene trabajando con expertos desde California, en Estados Unidos, con el aplicativo Premise que empezó a ser utilizado desde marzo pasado en la ciudad y por líderes de comunas como la 7, como Gloria Isabel Chica y Gloria Colombia Herrera, así como en la 15, con capacitación del municipio. Todos ellos han descargado esta APP en sus dispositivos tecnológicos como teléfonos celulares para identificar y erradicar focos y larvas del zancudo que proliferan solo en aguas limpias y estancadas.



Según el secretario de Salud de la capital del Valle, Alexánder Durán, de los 56.400 sumideros en Cali y gracias a esta tecnología ya se identificaron 312 con 350 personas que usan el aplicativo, los cuales serán destruidos en lo que queda del año con el apoyo de la comunidad que podrá recibir incentivos económicos, pero una vez se confirme con los expertos de Estados Unidos la veracidad de la información. De esas 350 personas, 270 son ciudadanos y los 80 restantes, son funcionarios de la Secretaría.



Esos 312 sumideros están ubicados en las comunas 6, 7, 13, 15 ,16, 18 y 20, zonas vulnerables, donde falta un poco más de conciencia y, a la vez, hay más necesidades sociales.



“Esto nos va a permitir concentrarnos de parte nuestra y con la comunidad en evitar la proliferación del zancudo. Es una aplicación con apoyo del gobierno de Estados Unidos. Se recoge información, se hace control de calidad, se recolecta y una vez se constata se hacen los pagos”, dijo el secretario Durán.



Así mismo indicó que espera que en este mismo año, la Secretaría firme el convenio por 3 millones de dólares, que equivale a un poco más de 9.000 millones de pesos, para lograr la inoculación de una bacteria que impedirá que los zancudos transmitan los virus del dengue, zika y chikungunya como un método de control biológico.



Aunque la iniciativa está siendo evaluada desde el 2016, la Secretaría de Salud de Cali viene en acercamientos con el World Mosquito Program, estamento internacional, dirigido por la Universidad de Monash,que tiene sede en Australia. Según Durán, el municipio aportaría un millón de dólares en recurso humano.



En Colombia, este proyecto empezó a ser liderado por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia y de acuerdo con informes de World Mosquito Program, durante más de diez años, se ha desarrollado un método de control biológico innovador y autosostenible para reducir la transmisión de virus por el mosquito Aedes aegypti.



El objetivo es introducir en un laboratorio una bacteria con el nombre Wolbachia. Según World Mosquito Program, esta es una bacteria que vive naturalmente dentro del 60 por ciento de los insectos del planeta y pasa de generación en generación, a través de sus huevos. Es que así que “la bacteria está presente en mariposas, polillas, moscas de la fruta, libélulas, mosquitos, entre otros. Sin embargo, no se ha encontrado dentro de los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue y la malaria”.



Es por eso que investigadores del programa buscan inocular la bacteria que se encuentra adentro de las células de los insectos invisibles al ojo humano. Solo puede ser transmitida en el proceso de reproducción o cópula.



“Los estudios han demostrado que cuando esta bacteria está dentro del mosquito Aedes aegypti impide que el virus del dengue se desarrolle”, indicaron en World Mosquito Program.



De acuerdo con la Secretaría, “trabajamos para proteger a la comunidad de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegipty” al señalar que el objetivo es lograr que los investigadores de World Mosquito Program inoculen los huevos del zancudo y una vez se desarrollen puedan ser liberados en diferentes comunas de la capital vallecaucana, algunas de ellas en la ladera de la ciudad, donde vive población vulnerable. Esta zona corresponde a las comunas 18 y 20, en el occidente caleño y allí cuenta ya con el respaldo de la ESE de Ladera. Otras comunas que el secretario Durán viene evaluando para liberar los mosquitos con la bacteria es la comuna 16, en el suroriente de la ciudad.



Un informe de la Secretaría de Salud de Cali indicó que hasta la semana epidemiológica 8 del 2017, es decir, se notificaron al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), 1.253 casos probables de dengue provenientes de Cali, 51 de otros municipios del departamento y 21 más de otros departamentos. Ese mismo reporte, uno de los más actualizados sobre el comportamiento de la salud en Cali, el año pasado, arrojó que el 55,6 por ciento de los casos de dengue se registró en el género masculino; el 83,7 de los casos pertenecen al régimen contributivo y un 1,9 por ciento refieren no afiliación. Se notificaron 29 casos en afrocolombianos.



Hace dos años, la Secretaría de Salud municipal también contó con la opinión del colombiano Juan Fernando Arias, doctor en inmunovirología de la Universidad de Osaka, en Japón e investigador de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos.



En ese entonces, este experto aseguró en Cali que este método tuvo éxito en Australia y en países de Asia.



Según la Secretaría de Salud de la ciudad, el programa de inoculación de los huevos del Aedes aegypti, que no supera el centímetro de longitud, es una apuesta que también se ha venido implementando en países de Latinoamérica, como Brasil y México.



Así mismo, la Secretaría de Salud de la ciudad señaló que “el proyecto busca disminuir la transmisión de los casos de dengue reemplazando las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti silvestres por Aedes aegypti portadores de la Wolbachia, a través de un número controlado de liberaciones de mosquitos infectados con la bacteria, los cuales se aparearán con las poblaciones silvestres”. De esta manera, reemplazarán toda la población de Aedes aegypti involucrada en el programa por mosquitos no transmisores de estas enfermedades, con la meta de que a largo plazo se reduzcan enfermedades comunes en el Pacífico colombiano donde está Cali y el Valle del Cauca como el dengue.



World Mosquito Program añadió que cuando los mosquitos portadores de la Wolbachia se liberan en el campo y se aparean con los insectos locales, les transmiten la bacteria y luego cuando nacen las nuevas generaciones la portarán y así sucesivamente se irá extendiendo en toda la localidad.



A su vez, como también lo espera la Secretaría de Salud de la capital valleucaucana, esta es una alternativa natural para el control del dengue.



De acuerdo con World Mosquito Program, “los científicos han trabajado por mucho tiempo sobre la biología de la Wolbachia y sus estudios han demostrado que no existen riesgos para la salud humana o para el ambiente. La bacteria se localiza dentro de las células de los insectos y solo puede ser transmitida en el proceso de reproducción”.



