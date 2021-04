Guarda de seguridad casi pierde la vida en las protestas en Cali

Durante las protestas presentadas en Cali, hacia las 3 de la tarde un gas lacrimógeno que habría sido mal tirado por parte del Esmad entró a una residencia en el barrio Granada.



En ese momento José Riovalle, guarda de seguridad del edificio residencial, se encontraba junto a un residente.



"Se presentaron manifestaciones frente a la unidad y eso generaron disturbios. Los manifestantes estaban lanzando piedras y generando daños, pero el Esmad estaba respondiendo lanzando gases lacrimógenos", dice Riovalle, quien trabaja para la empresa de seguridad SEV.



El enfrentamiento entre algunos protestantes y Esmad se alargaron durante casi dos horas, frente al edificio que Riovalle trabaja.



Momentos después, el Esmad, intentando controlar la arremetida por parte de las más de 30 personas, lanzó un gas lacrimógeno que se coló en la portería.



Debido a la situación, Riovalle y al residente retrocedieron por el pasillo y llegaron a la puerta de la piscina. Sin embargo, esta se encontraba cerrada y quedaron atrapados en el primer piso. El pasillo ya se encontraba inundado del gas.



"No podíamos respirar porque había mucho gas. La tráquea se me cerró y el aire no me podía pasar. Pensé en ir al puesto de trabajo para abrir la puerta de la piscina, pero sabía que si iba, no iba a devolverme", asegura.



Video Cali protesta Protestantes enfrentándose al ESMAD en Cali. Protestantes enfrentándose al ESMAD frente al edificio residencial. Foto: Gustavo Molina.

Tanto el residente como el guarda gritaron pidiendo ayuda pero las puertas de los vecinos estaban cerradas. A lo cual decidieron correr por el pasillo inundado de gas, subir por las escaleras y entrar al apartamento del otro afectado.



"Gracias a Dios di con una buena persona que sabía de primeros auxilios para poderme recuperar. Gracias a eso estoy vivo y contando el cuento", concluyó.

