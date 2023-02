Kelly Fernanda Echeverry, una joven caleña que viajó la semana pasada a Turquía, cuenta cómo vivió el terremoto que sacudió el sur de ese país y parte de Siria y que dejó más de 3 mil muertos.



“Vinimos a Turquía, más precisamente a Estambul, a la Istambul Fashion Connection , una feria muy importante no solo en el país, sino en el continente y a nivel mundial”, cuenta la mujer de 33 años.



(También lea: Atención: desde este 18 de febrero desaparecerán tres rutas del MIO en Cali)

Narra que llegaron a Estambul, pero como la feria inicia el miércoles 8 de febrero, entonces decidieron pasar el fin de semana en Capadocia, lugar reconocido por los paseos en globo.



“Fuimos a eso, aunque finalmente no pudimos montar porque había mal tiempo, estaba nevando mucho”.



Agrega que, a las 9 de la noche del domingo 5 de febrero tenían programado el vuelo de regreso a Estambul, pero el vuelo fue cancelado por mal tiempo. Lo reprogramaron para el lunes a las 9 de la mañana pero también fue cancelado por una fuerte nevada.

Facebook Twitter Linkedin

Kelly Fernanda Echeverry se encuentra en Turquía con su mamá. Foto: Archivo particular

La caleña que andaba acompañada de su madre, pasó la noche en un hotel. Cuando dormían, aproximadamente a las 4 de la mañana, sintieron que se “empezó a mover todo”.



“Como estaba dormida, no sabía si era un sueño o era real. De un momento a otro se empezó a azotar la puerta del baño porque la dejamos abierta y ahí me di cuenta que era real lo que estaba pasando. Mire al techo y la lámpara que estaba colgando del techo se estaba azotando sobre el mismo techo, las paredes se estaban moviendo impresionante”.



“Las paredes de este hotel eran muy altas y se movían de un lado a otro, las cortinas, entonces desperté a mi mama pues ya vi que la situación se estaba agravando. Tomé los pasaportes, abrimos la puerta, salimos de la habitación, pero estaba nevando demasiado y no pudimos salir”.



(Además: 'La lámpara chocaba contra el techo': caleña que vivió el terremoto en Turquía)



“Estaban sonando las alarmas y los animalitos, principalmente los gaticos, estaban llorando, pero no se veía gente, no se escuchaba nada, todo era muy quieto”.



La comerciante caleña y dueña de una boutique señala que, decidió ingresar nuevamente a la habitación y aproximadamente a los 10 minutos hubo otro sismo.



“Un poco más suave, duro igual, pero no tanto como el anterior, y duró menos porque el primero aproximadamente duró tres minutos”.



La caleña decidió viajar en bus a Estambul, un recorrido de aproximadamente 10 horas.



Espera estar de regreso en Colombia el próximo 11 de febrero.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

CALI