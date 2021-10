Reinado trans desfiló en la pista del estadio Pascual Guerrero en Cali

La pista del estadio olímpico Pascual Guerrero sirvió de pasarela, durante el desfile de aspirantes al ‘Reinado Nacional de la Belleza Trans’, que llega a su quinta edición.



El evento es promovido por la Secretaría de Cultura Distrital de Cali, con el apoyo de su similar del Deporte y la Recreación.



Durante un conversatorio hubo un minuto de silencio por las mujeres trans víctimas de la violencia en el país y la impunidad en estos casos.



A la cita de belleza acudieron representantes de Bogotá, Caldas, Cauca, Chocó, Cartagena, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Valle del Cauca.

Las participantes estuvieron en un conversatorio en la sala de prensa del estadio Pascual Guerrero. Felipe Dulcey, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría del Deporte, en nombre del alcalde Jorge Iván Ospina. y el secretario del Deporte, Carlos Alberto Diago, dio la bienvenida a las representantes.



Dulcey dijo que “para nosotros la diversidad es un valor de la ciudad. Como Secretaría y su programa ‘Cali Incluye’, este tipo de visitas a nuestro estadio son muy importantes, como un espacio incluyente”.

María Camila Muñoz Arenas entrega la corona y banda que la acredita como 'Belleza Trans Colombia'.

María Camila Muñoz Arenas, quien entrega la corona y banda que la acredita como ‘Belleza Trans Colombia’, considera que ha sido una experiencia maravillosa y con muchas enseñanzas.



“Me siento bendecida; hace dos años pude tener este título y puedo decir que soy una mujer más madura, más humana; he conocido diversas problemáticas y necesidades y he palpado el amor que se siente por cosas que parecen mínimas”, dijo la joven que tiene su nostalgia.



Destacó María Camila que el Reinado ‘Belleza Trans Colombia’ es una plataforma para el colectivo, que permite “mostrarnos a flor de piel, expresar el amor y el valor que como personas podemos aportar a la sociedad, que podemos desempeñarnos en cualquier ámbito; es un mensaje de inclusión y tolerancia”.

Si se es víctima, no hay justicia que sancione. Y si se es victimaria, en un delito o falta, le cae todo el peso, como a una chica condenada a seis años de cárcel por hurtar una crema dental FACEBOOK

“Si se es víctima, no hay justicia que sancione y condene, hay permisividad. Y si se es victimaria, si ha incurrido en un delito o falta, le cae todo el peso, se aplica toda la justicia, como en el caso de una chica condenada a seis años de cárcel por hurtar una crema dental y lo que recalcan es que es mujer trans”, conceptuó una de las participantes.

Miranda Sofía Urbina, de Bogotá, manifestó que un reinado no es solo maquillaje o pestañas.



“Buscamos empoderamiento y lo estamos viviendo. El mensaje es que se lo crean, nadie nos puede quitar la corona”, dijo.



Andrea Ramírez, del Valle del Cauca y graduada en ingeniería, contó que fueron tres meses de preparación. “No solamente somos reinas de belleza sino mujeres en sí. Hace siete años tomé la decisión de ser chica transgénero y me siento completamente una mujer”, asegura.



Sheyla Sofía Martínez, de Magdalena, relató que cambiar el nombre en la cédula fue un proceso difícil, en el que las entidades involucradas no tenían la papelería correspondiente. Dl reinado manifestó que “es un grupo súper unido, de chicas inteligentes, preparadas para dar lo mejor de nosotras”.



La representante de Nariño alertó sobre los riesgos que sufren cuando sus familias las arrojan a la calle. “Lo más importante en el proceso de una chica trans es el amor y el respeto; el apoyo de la familia va a cambiar muchas cosas”, considera.



Staci Cerón, monitora deportiva del programa ‘Cali Incluye’ de la Secretaría del Deporte, resaltó el reinado como un espacio de visibilidad, inclusión y aceptación hacia las identidades transgénero. “Cali Incluye es asertivo, inclusivo, se desarrollan actividades con toda la población Lgtbiq+, específicamente con las mujeres transgénero.



Existe un equipo, ‘Las divas de baloncesto’, integrado por mujeres trans, en la comuna 21, que nació gracias a este programa”, detalló.

