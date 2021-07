Regreso a las aulas en Cali: entre certezas e incertidumbres

El lunes 26 de julio próximo es la fecha decisiva para el gran regreso a clases de los estudiantes en las 92 instituciones educativas públicas de Cali. Ya no se trata de hablar de la alternancia. La prioridad es el retorno con presencialidad total.



Así lo recalcó el secretario de Educación de Cali, José Darwin Lenis, al explicar que se trabaja en procesos pilotos con docentes, los directivos y padres de familia para que tomen conciencia de que la ciudad necesita normalizarse.



Sin embargo, persisten dudas entre los mismos rectores, profesores y hasta de estudiantes y sus familias por sus condiciones de bioseguridad en la pandemia.

De acuerdo con la Unión Sindical de Directivos de la Educación (USDE), filial de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), “las condiciones no están dadas para un regreso a la presencialidad. USDE lo ha expresado de manera escrita, por mensajes de voz en documentos y a través de las redes sociales".



El secretario Lenis se refirió a esta y otras inquietudes sobre si habrá pasaporte sanitario para este retorno, así como la ciudad se alista ante este desafío.



¿Cali sí está preparada para la presencialidad?



La última semana ha sido de pilotaje por el regreso a clases. Empezamos con 13 instituciones educativas públicas y 19 sedes con alrededor de 22.000 estudiantes.

Cali tiene 92 instituciones educativas. Esperamos que el 26 de julio todos estemos de regreso. Estamos hablando de 165.000 niños para el caso de la matrícula inicial.



¿La gran duda es cómo estarán todos los estudiantes en los colegios y en qué condiciones por la pandemia?



Esperamos que este ejercicio sea gradual y progresivo porque las instituciones tienen que cumplir el protocolo de bioseguridad, distanciamiento de un metro como mínimo, uso obligatorio de tapabocas. Tenemos todas las condiciones de desinfección, aseo y la señalización. Hay docentes que cuestionan el metro de distancia. En la resolución 777 del Ministerio de Salud se determina ese metro de distancia, no es un tema arbitrario.



¿Para el regreso debe haber pasaporte digital?



No se necesita. Las estrategias de algún tipo de intercambio, de flexibilidad las establece cada institución educativa con su consejo directo, de acuerdo con sus áreas administrativas y pedagógicas.

Con alegría y gran expectativa, 5.000 estudiantes de jardín infantil, primaria y bachillerato, de 92 colegios, aprobados por la Alcaldía de Cali, regresaron a clases con protocolos de bioseguridad, luego de 6 meses de cierre y clases virtuales por covid-19. No es obligatorio asistir a las instituciones educativas, por lo que las clases se alternan entre presenciales y virtuales. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

¿Cómo se han preparado los profesores?



Hemos venido organizándonos y reuniéndonos con sindicatos, directivos, docentes y hemos focalizado un proceso de vacunación de los maestros. Hoy tenemos a 7.600 maestros vacunados, entre el sistema público y privado.



¿Y los colegios privados?



Cali cuenta en el sistema de colegios privados de calendario B con 150.000 estudiantes, de los cuales, esperamos que en la tercera semana de agosto también estén en presencialidad. Claro que hay colegios privados donde no están de acuerdo con la presencialidad... Muchos de estos colegios han hecho ejercicios de alternancia, pero ahora la prioridad para Cali es la presencialidad.



¿Por qué esa prioridad de clases presenciales?



Significa que muchos niños tengan la oportunidad de ir a la escuela y no estar en las calles ni entrar en deserción escolar ni fracaso escolar porque no estudian, no aprenden lo que tienen que aprender. La presencialidad significa vínculo, la oportunidad de construir ciudadanía, una oportunidad para niños y niñas que no tienen conectividad, que no tienen los computadores y hay puntos sin conectividad, a pesar de tener un equipo móvil.



¿Pero cómo harán en colegios tan antiguos para garantizar cambios físicos por la bioseguridad?



Sabemos que algunas instituciones por su singularidad de espacios, de contextos y situaciones de una infraestructura física tendrán que hacer los ejercicios graduales y progresivos, pero todas van a estar en presencialidad. Hay garantía de acompañamiento, seguimiento y control.



