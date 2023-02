La activista y periodista alemana Rebecca Linda Marlene Sprösser, quien se dio a conocer por su apoyo a la ‘Primera línea’ durante el paro nacional, regresó a Cali.



Cabe recordar que la activista había sido expulsada en el 2021, según Migración Colombia, porque se encontraba en el país con visa de turista y adelantaba labores que no estaban relacionadas con su estatus migratorio.



“Para mí es un gusto poder regresar a esta ciudad tan hermosa; ya me encontré a mucha gente increíble, estoy muy agradecida y en este día estamos acá para valorar, honrar y conmemorar la lucha de cada periodista, así que para mí es un honor”, comentó la activista alemana, quien fue homenajeada en el marco del Día del periodista.



En dicho acto, la ciudadana alemana abordó temas como la ‘paz total’ propuesta por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.



Considera que en el país “se debe acabar el odio” y que ella está abierta al diálogo con la Policía, institución que considera, la atropelló durante el estallido social.



“Recién llegué, todavía toca esconderme mucho, de hecho, ya me están mirando, yo necesito irme, pero estoy tan feliz por estar acá, estoy muy agradecida, para mí simplemente es un honor, todavía no tengo ni palabras para expresar mi felicidad porque recién salí al público, en los últimos días me quedé escondida pero cuando me vino este evento y aunque me dijeron que era peligroso, yo tuve que venir a abrazar a la gente”, expresó Rebecca.



