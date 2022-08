La Región Administrativa y de Planificación (RAP) Pacífico integra a los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño desde hace cinco años con el fin de promover el desarrollo económico y social, la inversión y la competitividad regional. La Pacífico es una de las siete RAP constituidas en Colombia, de las cuales funcionan cinco.

EL TIEMPO habló con el gerente de la RAP Pacífico, Camilo Lloreda Becerra, acerca de esta entidad, una de las tres RAP del país con más trayectoria (cinco años) y, sin duda alguna, estratégica para el desarrollo del país. La RAP Pacífico agrupa 178 municipios, 49 del litoral y los restantes del área andina.



¿Cómo está la RAP Pacífico? Ya cumplieron 5 años…



Básicamente lo que hacemos es emular lo que significa el Departamento Nacional de Planeación para el gobierno nacional y lo traducimos a un ‘departamento regional de planeación’. Hacemos planeación regional. En estos cinco años hicimos el capítulo Pacífico del Plan Nacional de Desarrollo que está feneciendo, hicimos un plan de desarrollo para los próximos 20 años porque la planeación deber ser continua, dinámica y vamos a incidir en el próximo Plan Nacional de Desarrollo; por eso las reuniones con la academia, los gremios, las organizaciones de base y las entidades territoriales.



Uno se tiene que mover mucho. Yo llevo cuatro años y medio en la entidad y no he descansado un solo instante tratando de posicionar el tema. Hace cinco años nadie nos conocía, pero cada vez más cogiendo fuerza, y no es por el nombre, sino por el rol que cumplimos, detonante de la planificación en el territorio. Poner de acuerdo un territorio tan diverso como el Pacífico es difícil.



¿Qué proyectos está desarrollando la RAP Pacífico?



Las RAP somos entidades pequeñas, solamente funcionamos con una porción muy pequeña de los ingresos corrientes de libre destinación de los departamentos que son socios de la entidad. El gobierno nacional no nos envía un solo peso. De esos recursos yo debo sacar para funcionamiento y para inversión. A pesar de que es muy poco lo que operativamente podemos hacer, hemos formulado y estructurado proyectos de pago por servicios ambientales. En esto también tenemos una propuesta para cambiar el sistema general de regalías, que no solamente se base en la explotación de minería e hidrocarburos, sino que comencemos a ver como los activos ecológicos dan réditos a través de regalías ambientales.



También tenemos un proyecto de cadenas productivas. En una región tan golpeada como esta debemos saber a qué cadenas apostarle. Uno no puede pasar de la noche a la mañana de ser bueno en café, por ejemplo, a ser bueno en todo.



¿Qué balance hace de la ‘I Cumbre de Alcaldesas y Alcaldes del Litoral Pacífico’?



El balance es muy positivo. Yo estuve en la mesa de descentralización y parte de mi equipo en el resto de las mesas. Es muy pertinente porque escuchar a alcaldes en su mayoría de municipios de quinta y sexta categoría (es decir, de poblaciones pequeñas), que tienen necesidades muy sentidas, es importante; no solo se debe hablar de macroproyectos. Presionar a un alcalde de un municipio de quinta o sexta categoría para que cumpla todas las metas de sus planes de desarrollo, cuando la capacidad instalada a veces es muy baja, es difícil. El gobierno central debe generar esas capacidades.



El otro asunto fundamental es la descentralización. El año pasado se cumplieron 30 años de la constitución de 1991 y necesitamos de manera obligatoria comenzar a aterrizar temas de cómo el gobierno nacional entrega responsabilidades, que vienen de la mano con recursos. No es entregar un cheque en blanco a los territorios.

Esperamos que el Presidente y los Ministros se vayan de acá con una línea muy clara de cara al capítulo Pacífico del próximo Plan Nacional de Desarrollo.



¿Cree que el Presidente Petro le dará importancia a las regiones?



Le hablo en clave de región y en clave de Pacífico. En clave de región: en campaña, en la posesión, uno escucha normalmente la palabra región y no como muchos la interpretan, que región es igual a departamento. Región es un área vasta, que en muchas ocasiones va allá de un departamento y tiene tres o más departamentos. De ahí la importancia de las RAP en el país.



En clave de Pacífico: esta región fue fundamental para un presidente que llega y para una región que normalmente ha sido olvidada. Creo que haberle dado el espaldarazo de asistir a un evento como la Cumbre y haber escuchado a los alcaldes, da fe de la importancia que tiene para el Presidente la región. Pero lo más importante no es ‘per se’ el evento, sino el material que se lleven y la manera de traducir eso en el Plan Nacional de Desarrollo.



¿El hecho de que la vicepresidenta Francia Márquez sea de la región puede ayudar?



Yo digo que sí. Lo que pasa es que tanto el Presidente como la Vicepresidenta están a cargo de todo un país. Lo que pasa es que uno tiene su corazoncito enclavado en algún lado y gracias a Dios ella es de la región. Lo que el Pacífico espera es poder reclamar lo que históricamente los consejos comunitarios, los pueblos afro, las organizaciones indígenas no han tenido: que los escuchen y que haya inversión clara en el territorio.

