El director de la Policía Nacional, general William Salamanca, no solo aplaudió en el grado de 338 jóvenes que participaron en la iniciativa 'Tratamiento integral de pandillas Jóvenes sin fronteras', para dejar de lado los riesgos de caer en grupos delincuenciales y criminales de la ciudad.



También hizo llamados enérgicos por el hacinamiento en estaciones de Policía y por cámaras de seguridad que en Cali no funcionan.

El alto oficial considera que los jóvenes necesitan oportunidades de empleo y más opciones de vida para evitar que salgan del camino correcto en sus vidas con estrategias, en este caso, enfatizando en esta, que ha venido siendo puesta en marcha en Cali, desde 2016 por Cisalva de la Universidad del Valle, la Policía Metropolitana de Cali y la alcaldía distrital.



Sostuvo que la Policía está visitando las casas para buscar a los jóvenes que han dejado sus estudios por diversos motivos.

Grado de los 338 jóvenes. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Sobre los asesinatos de la directora de Movilidad de Tuluá, una asesora jurídica y un agente de tránsito hace dos semanas, el general Salamanca aseguró que pronto habrá resultados, coincidiendo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.



El director de la Policía Nacional también se refirió a la crítica situación de hacinamiento en estaciones y al funcionamiento de las cámaras de seguridad de Cali.



Según reportes que analizó el oficial con las autoridades en la capital vallecaucana, el 59 % del sistema de cámaras tiene problemas. Además se sorprendió de que de 2.031 de estos dispositivos alrededor de 1.200 están sin funcionar.



Sobre el hacinamiento dijo: “En la evaluación que me hace el comandante de la Policía del Valle, me informa que en las estaciones de Policía de Buenaventura hay más de 330 privados de la libertad. Esto no puede pasar y por eso llamé al director del Inpec”.



Y anotó: “Algo similar está pasando en Cali porque actualmente hay más de 250 uniformados cuidando detenidos en estaciones que tienen un hacinamiento bastante alto”.



El pronunciamiento lo hizo a raíz del enfrentamiento que hubo en un centro de reclusión transitorio en Buenaventura, que dejó 18 heridos, el pasado 17 de julio.



