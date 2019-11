Rector de Unicauca solicitará esquema de seguridad por amenazas

El rector de la Universidad del Cauca (Unicauca), José Luis Diago Franco, pedirá seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP), debido a amenazas de muerte en su contra y del movimiento estudiantil en Popayán.

"He recibido reiteradas amenazas en las que se me advierte, por ejemplo, que ya saben donde vivo y cosas semejantes. Pero mi gran preocupación es la seguridad de los estudiantes de la Universidad”, indicó el rector de la Alma Mater de los caucanos.



El Rector de Unicauca manifestó que desde noviembre del año pasando, viene siendo víctima de intimidaciones a través de escritos y mensajes remitidos por personas desconocidas, por lo cual siente que su vida corre peligro.



“Estuve en la Defensoría del Pueblo, mostrando mi preocupación por las continuas amenazas. Tengo una entrevista con la Unidad de Protección entre lunes y martes para acceder a una protección física y la voy a solicitar”, agregó.



En el más reciente panfleto difundido este domingo vía correo electrónico, se señala de manera directa al estamento estudiantil de la Universidad del Cauca, amenazando con identificar, atacar y perseguir a quienes participen en acciones de movilización que se realicen, como asambleas, marchas y demás, además hacen advertencias si continúan las movilizaciones y se convoca a un toque de queda estudiantil.



Los señalamientos en dicho panfleto hablan de actos terroristas como la instalación de bombas y cilindros si no se continúa con normalidad académica y de atentar contra la vida e integridad del estamento estudiantil, señalando especialmente a los estudiantes de residencias universitarias.



Desde la comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Cauca (UNESS) rechazaron estas amenazas en contra del movimiento estudiantil y el rector, considerando que lo único que pretenden generar es zozobra, infundiendo temor y estigmatizando la protesta social.



"El rector es una persona muy humana y pacifista, que merece respeto y garantías para su vida e integridad. Es el terrorismo que le quiere hacer daño al proceso universitario. La protesta, además, es un derecho legítimo", dijo Daniel Gallego, líder estudiantil de Unicauca.



El escrito firmado supuestamente por el comercio, fuerza pública y gobierno, también fue rechazado rotundamente por los gremios de este departamento mediante un comunicado.



“Ninguno de los gremios empresariales hacen parte de la procedencia de esta amenaza”, se indica en el comunicado firmado por los representantes de Camacol, La Cámara de Comercio del Cauca, Acopi, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAG), Andi, Fenalco, entre otros.



De igual forma, el Gobernador del Cauca, Oscar Rodrigo Campo Hurtado, manifestó su rechaza a estas intimidaciones.



"Rechazamos toda amenaza contra el rector de la universidad y esperamos que se pueda determinar de dónde proceden estas amenazas que atentan contra la seguridad del Dr Diago", recalcó el mandatario de los caucanos.