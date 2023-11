Luto en la música electrónica caleña: hallan sin vida a Dj Fronter en Estados Unidos

En las últimas horas se conoció que Jhonatan Andrés Morales, más conocido en el medio de la música electrónica como Dj Fronter, fue encontrado muerto mientras adelantaba una gira de presentaciones en Estados Unidos.



Las primeras informaciones señalan que en Dj y productor caleño habría fallecido por una posible sobredosis de fentanilo, la madrugada del miércoles 15 de noviembre.



La muerte del artista de 32 años fue divulgada por su mismo entorno. De inmediato sus colegas y amigos empezaron a publicar mensajes de condolencias.

Dj Fronter, de 32 años y quien se había labrado un importante camino en esta cultura musical, tendría programado presentarse hoy, en Ciudad de México, donde también se alistaba para ser animador del reconocido Dj español Paco Osuna.



En su cuenta de Facebook, en también Dj y productor, Heinner Simanca, destacó que Fonter “no solo era un nombre en la escena, sino un creador de experiencias sonoras que trascendían géneros”.



“Sus tracks fueron adoptados por gigantes de la música electrónica como Jamie Jones, The Martinez Brothers, Marco Carola, Blond:ish, y muchos más, consolidando su posición como un pilar en el mundo de los beats electrónicos y la punta de flecha del Tech House en Latinoamérica”, agrega.

Fronter se había presentado en grandes escenarios del mundo. Foto: Facebook Fronter

También destaca que contribuyó a construir su nombre, tanto en su sello discográfico Orunmila Records, como en los diferentes labels que lo firmaron.



“Un honor en este momento haberle entregado cabina a este capo y no solo como profesional , como ser humano es indudable que su calidez siempre fluía , no dudó nunca en poner su conocimiento en sentarse con nosotros y hablar un montón del gremio, de la vida , pana que tristeza lo que sucede y que tan efímera es la vida, tan fugaz, cuídense muchachos , las drogas no son juego. DJ Fronter grande por siempre Pana E.P.D”, expresó Camilo León, colega de Fronter.



JOSÉ ANTONIO MINOTA HURTADO

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

CALI