La apuesta por el diálogo y la unión en el oeste de Cali es ejemplo

Durante los días más difíciles del paro nacional en Cali, habitantes del oeste de la ciudad que entendieron bien el estallido social del 28 de abril pasado, buscaron a los jóvenes para tramitar juntos la solución a los conflictos a través del diálogo y la generación de confianza.

La iniciativa dio buenos resultados y aún hoy, jóvenes y comunidad de este heterogéneo y simbólico sector caleño caminan juntos por una senda que los lleva a construir una mejor sociedad.



Para refrendar ese acompañamiento mutuo, el pasado sábado se realizó ‘Tejiendo el Oeste’, bazar y pulguero, barrios y laderas, en el Museo La Tertulia.



El objetivo fue apoyar a emprendedores y artistas de las laderas del oeste y se cumplió. Docenas de personas, familias, llegaron a la actividad para disfrutar de las empanadas y las arepas rellenas, entre otros productos, de la muestra gastronómica, y del teatro y la música de la muestra cultural.



Los asistentes también se antojaron de los artículos de los diferentes emprendimientos de artesanías, vestuario y decoración, entre otros.



“Hay vecinos del oeste que no miraban hacia su entorno y las protestas del paro llevaron a que lo hicieran. Y sentimos que teníamos que hacer algo al respecto. Tenemos un rol qué jugar. No es algo opcional. No me puedo quedar en el balcón esperando a que el gobierno brinde las soluciones. Y la conclusión de ese ‘algo’ que hay que hacer, que tenemos que hacer, es que al menos en el microterritorio nuestro podamos construir una mejor opción de vida para todos”, recordó Liliana Sierra, una de las líderes y promotoras de la grupo de WhatsApp que se creó durante el paro: ‘Iniciativas de paz del Oeste’.



Hoy, Liliana ve que ese proceso de diálogo y acuerdo con grupos de jóvenes que expresan la protesta social ha dado buenos resultados.



Diego Arias, vocero del Acuerdo por Cali, comentó que la experiencia del oeste comenzó a ser replicada en otros sectores de la capital del Valle del Cauca. “Esta es la experiencia pionera, que se gestó en el momento más difícil de la confrontación del paro. En varios puntos de resistencia de la ciudad están emergiendo iniciativas parecidas. El mérito de la del oeste es que nos mostró un camino en la ciudad”, afirmó Arias.



Arias agregó que el Acuerdo por Cali quiere enaltecer y llamar a acompañar esta acción transformadora que está teniendo lugar en nuestra ciudad, mostrando que aun en medio de la diferencia y por difícil que sea, si es posible dialogar y concertar juntos, sin violencia, una visión que permita construir y disfrutar de una ciudad en la que quepamos todos y todas”.



En junio pasado, Liliana Sierra le dijo a este medio que la iniciativa de reconciliación en el oeste nació luego de una marcha en la que hubo diferencias entre manifestantes y a vecinos de ese sector.



Ella habló con jóvenes de la protesta y moradores con el fin de establecer un diálogo.

“Nos empezamos a conocer, a tener unos pactos en medio del bloqueo. Fue allí, cuando manifestantes y vecinos se escucharon entre sí, y se gestó la iniciativa”, comentó.



