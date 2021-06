Reconciliación, camino de manifestantes y vecinos en el oeste de Cali

La oportunidad de reconciliación y unión salió en medio de la crisis que atraviesa Cali.



Liliana Sierra, defensora de animales y del ambiente, había estado observando a manifestantes y a vecinos del oeste de la capital del Valle, luego de una marcha en la que hubo algunas diferencias y altercados. Allí, ese 8 de mayo, habló con jóvenes de la protesta y moradores de esta zona de la ciudad, como lo hicieron funcionarios de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana distrital y de la Personería municipal, con el fin de establecer un diálogo.

“Nos empezamos a conocer, empezamos a tener unos pactos en medio del bloqueo”, recuerda Sierra. Fue allí donde manifestantes y vecinos se escucharon entre sí –pues ella también vive en el oeste– y se gestó toda una iniciativa de reconciliación.



No ha sido una tarea sencilla, porque los mismos jóvenes les han expresado a los vecinos su deseo de encontrar un verdadero apoyo a sus necesidades y no promesas sin cumplir, como le ha pasado a la mayoría de ellos a lo largo de sus vidas y las de sus familias.



(Le puede interesar: El deporte, un alivio ante la pandemia y el paro en Cali)



“Hemos estado sobreviviendo y esperamos que algún día podamos realmente vivir”, son palabras de algunos de los manifestantes en este proceso.



Fue así como nacieron las ‘Iniciativas de reconciliación, arte y cultura’, un trabajo fruto del deseo de toda una ciudadanía de ayudar a otros y de apoyarse entre sí, y que sigue desencadenando la suma de voluntades.



Liliana Sierra, defensora de animales, de 39 años, es ingeniera industrial y médica veterinaria e impulsa el proceso del Centro de Bienestar Animal en Cali.



Ella reitera que el objetivo de este trabajo es el de escucharse mutuamente. Enfatiza en que ni los jóvenes manifestantes ni los vecinos del oeste llegaron a estos acuerdos con el ánimo del desbloqueo o por el protagonismo. “Es un ejercicio de abrir canales”, expresa.



(Lea también: Proyecto para reducir brechas de formación de mujeres afro e indígenas)



“Hemos identificado que los jóvenes quieren estudiar diversas carreras, que algunos quieren diversos empleos. Estamos construyendo un plan de trabajo con ellos”.



Y recalca: “La mayoría elige solo ver lo que quiere y atacar las cosas por quien las hace y no por lo que son. Trabajar y tener cariño a jóvenes manifestantes no me hace ciega ante los malos actos y realidades que, a veces, se viven ahí. Se puede ver la verdad y aún elegir no odiar y construir”.



Este es el mensaje de una gran apuesta social que cuenta ya con 121 ciudadanos, muchos de ellos moradores de barrios en el oeste, y que son de las comunas 2 y 3.

Hay contadores, trabajadores sociales, psicólogos, ingenieros, artistas, médicos, educadores, docentes, misioneros, entre otros. El grupo sigue creciendo y coinciden en que hay que buscar una construcción más sólida con los jóvenes. Lo hacen por medio de una contribución económica o profesional para obras sociales.



“Lo difícil está en el corazón. Por ejemplo, que frente a una verdad terrible se elija no odiar, dialogar y hacer algo positivo, aportar”, expresa este grupo de vecinos y jóvenes manifestantes, palabras que comparten con otros para decir que la reconciliación en la ciudad y en el país sí es posible.



(También lea: En barrios de Cali se empiezan a reactivar los 'Semilleros deportivos')



Todos ellos explican que esta apuesta social tiene tres líneas trazadas. La primera es el ‘Fortalecimiento de la confianza, reconciliación y cultura ciudadana’, a cargo de la educadora Nathalia Gaviria, quien señala que estos jóvenes y sus familias tienen grandes necesidades sin soluciones. Los jóvenes sienten desconfianza por tanta promesa sin llevar a cabo y claman por una urgente reparación de tejido social.



“El sector donde vivimos tiene unas desigualdades muy marcadas. Es un sector donde cabemos todos. Este es un proceso de identificación. Es esencial abrir mutuamente el espacio y demostrar nuestro compromiso. Construir la confianza con bases fuertes. Hemos adelantado pasos importantes”, dice la educadora respecto a este camino de reconciliación, perdón y reparación.



“Estamos hablando de una nueva cultura ciudadana”, añade la profesional.

El segundo componente es ‘Brigadas al barrio’, con acciones puntuales, bajo la orientación del misionero Víctor Mario Parra, integrante de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia; algunas son brigadas de salud, jornadas de esterilización de mascotas y capacitaciones para el trabajo.



Una, por ejemplo, es el proceso de talleres de panadería para mujeres cabezas de hogar.



El pasado 6 de junio hubo una reunión con ellas. “Toda esta estrategia se ha venido haciendo, teniendo en cuenta que hay que entender que están abiertas heridas emocionales. De nada sirven estrategias cuando hay una división real. Lo que buscábamos es cerrar las heridas, acercándonos, escuchándonos, teniendo la oportunidad de comprender muchas situaciones. Falta entender el contexto. Muchas veces vemos la situación desde nuestra perspectiva”, dice el misionero.



“La idea no es quedarnos en el asistencialismo, sino que esto se transforme. Hemos definido ser catalizadores. No estamos reemplazando al Estado. Es ayudar a los muchachos a facilitar procesos en temas puntuales y ayudar a personas que lo necesiten”.



De esta manera, ya se llevaron a cabo tres brigadas, una, el 26 de mayo, en el barrio Terrón Colorado, de la comuna 1, en la ladera, y en zonas cercanas, donde viven familias de estratos 1, 2 y 3. Allí se esterilizaron mascotas.



Liliana Sierra está a cargo del tercer componente social llamado ‘Oportunidades educativas, de empleo y emprendimiento’. Uno de los objetivos es consolidar una base de datos con empresarios para mirar qué oportunidades de empleo se pueden ofrecer a jóvenes, aprovechando sus fortalezas y sus capacidades, luego de apoyarlos en su formación para el trabajo. En toda la iniciativa –como siempre ha sido, luego de escucharse–, algunos manifestantes dijeron que quieren aprender inglés y ellos también propusieron un proyecto llamado ‘Sueños del oeste’.



En la convocatoria, los vecinos invitan, además, a la comunidad a donar alimentos.

“¿Acaso no es esta la forma como debería funcionar una sociedad?”, pregunta la defensora Sierra. Por ello, estos vecinos compraron 172 mercados para repartirlos entre familias de escasos recursos de la ladera, en el occidente caleño.



Otro de los logros es el compromiso de habitantes de un edificio en dar una cuota mensual, agregada al pago de administración, de 100.000 pesos por apartamento, en el transcurso de cinco años para proyectos sociales.



Como Liliana Sierra, Nathalia Gaviria y Víctor Mario Parra lo describen, este es un trabajo social. “Implica no tomar posiciones extremas, no llenarnos de odio, y escucharnos”, reitera la defensora de animales.



Katherine Becerra, también defensora de animales, cuenta que hace unos 15 años conoció a Liliana Sierra y su pasión animalista, impulsando esterilizaciones en los barrios de Cali.



“Contactábamos a la gente y nos íbamos a hacer las esterilizaciones”, dice. “Más allá de ella como funcionaria, Liliana empezó a sentir un llamado como ciudadana”.



CALI

Más contenido de Colombia

- Conmoción en Cali por hallazgo de cadáver de niña en un cañaduzal



- Policía niega que carro involucrado en muerte de Villa sea de ellos