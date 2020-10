Recompensa tras carro que dejó a ciclista en cuidados intensivos

La gobernación del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, envió un mensaje de aliento y fortaleza al comunicador y gerente de una empresa que fue arrollado por un 'carro fantasma' en las afueras de Palmira.



Desde cuidados intensivos, Francisco Domínguez pidió a quienes conduzcan carros o motocicletas por Palmira, Candelaria, Jamundí y Cali que tengan en cuenta la vida de los ciclistas aficionados.

"Fortaleza y plena recuperación para Francisco Domínguez, el ciclista arrollado por un supuesto carro 'fantasma' en inmediaciones de Palmira. Ofrecemos $20 millones por información que permita identificar a responsables del atentado contra los deportistas", escribió la Gobernadora, en su cuenta de Twitter.

Roldán anotó que "la cultura vial debe primar entre quienes se movilizan por las carreteras de nuestro departamento y la práctica del deporte no puede ser una exposición de la vida. Desde la Gobernación del Valle hacemos un llamado a la cordura".

Francisco Domínguez, de 37 años, divulgó un video en el que se la aprecia acostado en la cama de una clínica y cuando usa cuello ortopédico.



"Somos personas con familia, que nos levantamos a hacer un deporte que nos gusta. Algunas personas en sus vehículos o en sus motos desconocen que hay una vida que tiene sueños, esperanzas. En este momento estoy luchando para poder volver a caminar", dijo a través de video.

El caso fue reportado el pasado jueves 8 de octubre, cuando el comunicador de profesión y gerente de una empresa se desplazaba con otros ciclistas en inmediaciones de Palmira, en el Valle del Cauca, a unos 25 kilómetros de Cali.

Domínguez fue el más impactado por el carro, que siguió su marcha. El ciclista debió ser llevado de urgencias a un centro asistencial, donde se le encontraron fracturas en vértebras cervicales y fisura en omóplato.



"Gracias a los médicos y a Dios, sobre todo a Dios, que me dio la oportunidad de vivir y que el impacto no me matara", dijo y contó que se estaba preparando para ir en bicicleta para ir a Medellín, capital de Antioquia.



Anotó que "mis sueños se van a retrasar un poco. Les agradezco a mucho, a todos los ciclistas, es un momento para estar unidos. Somos una hermandad y todos tenemos que luchar por nuestras vidas", dijo.



Las autoridades indicaron que se revisan cámaras de seguridad y otras pruebas que podrían permitir establecer la identificación del carro y su conductor.



La Organización Defensa Del Paciente Derechos Humanos escribió: "Expresamos toda nuestra solidaridad con Francisco Domínguez, quien hoy se recupera de las heridas sufridas cuando su equipo de ciclismo fue arrollado por un automóvil".



Según la Policía Nacional, de enero al 30 de agosto se reportaron 195 personas que iban en bicicleta y murieron en accidentes de tránsito en Colombia.