Suben a $ 55 millones recompensa por atroz crimen de joven en Cali

La Fiscalía señaló este jueves que el cuerpo de Lady Johana Morales, desaparecida el 28 de diciembre y que fue hallada en un caño de aguas residuales en el corregimiento Navarro, de Cali, no fue amarrado con un alambre de púas ni tampoco mostró señales de tortura, pero su crimen sigue siendo repudiado, pues fue asesinada con arma cortopunzante con sevicia.

Tenía seis heridas y su cuerpo fue envuelto en una especie de malla para evitar que saliera a flote.



Inicialmente, familiares y allegados dijeron que la víctima no tenía sus ojos, pero el cadáver, según la Fiscalía, tenía estos órganos. La Fiscalía anotó que el cuerpo, cuya identidad se confirmó el 2 de enero, se encontraba en avanzado estado de descomposición.



Entre tanto, la Alcaldía de Cali ofreció una recompensa de hasta 40 millones de pesos que se suma a la de 15 millones que anunció la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, por los asesinos de esta joven que iba a cumplir 26 años.



Este homicidio se está manejando, por ahora, como un feminicidio, (homicidio de una mujer por su condición de género), al tiempo que la Fiscalía busca avanzar en la investigación.



La víctima desapareció a la medianoche del 28 de diciembre cuando un hombre le salió al paso en la entrada de su casa del barrio Desepaz, al que ella regresaba después de trabajar con su padre en una venta ambulante del centro de Cali.



Con la frase 'La vida nos une: unidos por la vida', el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, calificó el crimen de Lady como "un hecho espeluznante que demanda nuestra voz, presencia y movilización solidaria, junto a la horrenda cadena de asesinatos, sobre todo de mujeres y niñas, como, tristemente, se ha dado en estos albores del 2019, en Cali y el país". Por este hecho, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos a quien dé informes para hallar al responsable o a los responsables de este homicidio.



El Arzobispo dijo que "no podemos equivocarnos ni aflojar en la lucha, de una sociedad como la nuestra, por suscitar el compromiso de cada ser humano y de la colectividad social y política con la vida de todo ser humano, incluida la del más débil y la de quienes han abusado contra este, que es el bien más sagrado del mundo".



En ese sentido, monseñor Monsalve sostiene que "a la muerte se le responde con vida y con firmeza moral, legal y penal, en la custodia de este bien, porque 'La Vida Nos Une' y tenemos que ser coherentes, para actuar Unidos por la vida'. A la familia de Leidy Johana, a su comunidad barrial de Desepaz, a sus compañeros (as) de estudio y labor, y a una ciudadanía perpleja e impotente ante la abismal crueldad, les damos nuestro abrazo de dolor compartido, y nuestra voz de aliento en Cristo Jesús, de cuya fuerza en la tortura infinita de la cruz necesitamos todos. Él, resucitado de entre los crucificados y sepultados, llene de valor cristiano a todos, recoja las lágrimas de sus seres queridos, y fortalezca a Colombia en ésta irrenunciable lucha por desarraigar del alma humana el espíritu perverso del homicidio y de las pasiones asesinas".



Hasta mediados de septiembre, la Gobernación del Valle indicó que los feminicidios, es decir, aquellos homicidios de mujer por su condición de género, aumentaron hasta en un 130 por ciento. El Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que entre enero y noviembre de 2018, 136 mujeres fueron asesinadas en el Valle del Cauca, de las cuales, 64 vivían en Cali.



En todo el 2017, de 2.379 homicidios, 185 de las víctimas fueron mujeres y 2.193, hombres. De los 1.247 crímenes en toda Cali, 99 mujeres fueron asesinadas frente a 1.148 hombres, según Medicina Legal.

