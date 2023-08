en las últimas horas, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán anunció una recompensa hasta de $20 millones de pesos por información que permita recuperar los guantes que le fueron hurtados al boxeador Óscar Rivas.



(También lea: En Ginebra capturan a alias 'El mocho', reconocido actor sicarial y de estupefacientes)

Así lo publicó la mandataria de los vallecaucanos a través de redes sociales, en las que también pide a las autoridades adelantar trabajos para devolverle al deportista vallecaucano este elemento de uso personal, el cual fue robado de su automóvil en la noche del jueves 24 de agosto.

Esto es inaceptable. No podemos permitir que los deportistas que nos han dado gloria mundial, sean víctimas de la inseguridad en Cali. Ofrecemos $20 millones de recompensa por información que permita ubicar los guantes de @kaboom_rivas. @PoliciaCali @ValleSeguridad https://t.co/Vsbuwcno6m — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) August 25, 2023

Cabe recordar que el campeón mundial de boxeo, a través de un video contó que delincuentes en el barrio Ciudad Jardín, mientras realizaba unas grabaciones, le rompieron el vidrio de su vehículo y se le llevaron un maletín en el que llevaba sus guantes.



“La verdad que me siento muy afligido por estas cosas que pasan. Hay personas que no saben el valor que tienen las cosas para cada persona”, dijo en un video difundido en redes.



(Además: Cayó presunto autor material del crimen de un policía que fue asesinado tras un hurto)



El también exparticipante del Desafío The Box comenta que los guantes tienen un valor sentimental.



“Las cosas que están dentro de esa maleta tiene un valor muy importante para mí”, agregó.



Además, pidió ayuda de la comunidad y de las autoridades para recuperar el bolso.



“Esos guantes no tienen ningún valor para esas personas, pero para mí sí lo tienen”, finalizó.

Más contenido de Colombia

CALI