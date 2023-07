Al cierre de las inscripciones para las elecciones a la Gobernación del Valle y la alcaldía de Cali no le faltaron los matices de poderío en la Registraduría del Estado Civil, como de las quejas y hasta demandas ante avales a candidatos.

Santiago Castro Gómez excongresista conservador, expresidente de la Asociación Bancaria y exdirector de la Aeronáutica Civil, presentó su nombre como aspirante a la Gobernación del departamento.



En el acto se anunció que a la Alianza Valle Libre la respaldaban Nueva Fuerza Democrática, Centro Democrático y Salvación Nacional representados por Francisco Murgueitio, María Fernanda Cabal y Enrique Gómez, Estuvo presente el congresista Cristian Garcés.



(Le puede interesar: Fallo estableció que hubo discriminación contra una pareja LGBTIQ+ en centro comercial)

No me sorprende pero sí me duele, igual ya lo habían hecho desde el 2015. Un partido que abandonó sus principios y su compás moral FACEBOOK

TWITTER

Pero el partido Conservador no apareció. Castro escribió más tarde: "Amigos, esperé estar equivocado pero al final se confirmaron mis peores sospechas, el partido Conservador se va con Dilian Francisca. No me sorprende pero sí me duele, igual ya lo habían hecho desde el 2015. Un partido que abandonó sus principios y su compás moral”.



Agrega que "yo sé que a algunos les pudo haber sorprendido que yo hubiera renunciado al partido Conservador, pero en verdad era algo que ya venía pensando desde el año pasado cuando se declararon partido de gobierno. Este año, cuando se dieron cuenta que estaba aspirando, me mandaron razón que me inscribiera como precandidato dentro del partido. Yo sabía que era una trampa para descartarme y después irse con Dilian que era lo que iban a hacer desde el principio. Lo que le pasó a Fernando Tamayo lo confirma. ”.



(Puede leer: Video llevó a captura de presunto cabecilla que publicaba amenazas en Buenaventura)

Aclaró que no renuncia a "mis principios conservadores ni al ideario que le aprendí a Rodrigo Lloreda Caicedo ni a los otros grandes jefes que tuvo la colectividad”.



Castro llamó al electorado conservador para una rebeldía contra candidaturas impuestas. "Vamos a ser rebeldes pero también sensatos y con compromiso con nuestro departamento. Conservadores, es ahora o nunca. Vamos por esa Gobernación”.



(Además, puede leer: Ojo: estos son los desvíos y cambios viales por obras en puente de Juanchito)

La otra controversia conservadora está por los lados de la Alcaldía de Cali. El concejal de esa ciudad, Juan Martin Bravo, anunció que presentará tutela contra dirección del partido Conservador por otorgar coaval a Alejandro Eder.



Sostiene que no fueron consultados en ese partido para la toma de la decisión. "Es haciendo, no diciendo. Me admitieron la tutela contra el @soyconservador por aval a la Alcaldía de Cali. Los partidos No se construyen en Bogotá, sino desde las regiones".

Lea más noticias de Colombia

Al periodismo de Tuluá lo cercan amenazas anónimas entre bandas: ¿Otro grupo armado?