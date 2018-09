Rechazo por golpiza a un caballo en Candelaria, Valle

La normatividad señala que los animales son seres sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el causado directa o indirectamente por los humanos.

El incidente se presentó en la tarde del jueves en el corregimiento de El Carmelo, a unos minutos de la cabecera urbana del municipio de Candelaria.



En un video, que se volvió viral, se aprecia cuando un hombre usa un palo para golpear a un caballo, que está atado a una carretilla, en la carrera 3 del barrio Bellavista.



En las redes sociales se pide la intervención de la Policía Ambiental y autoridades que tienen relación con la defensa de los animales. La sustitución de carretillas de tracción animal está ordenada por la Ley 1774 de 2016 que penaliza el maltrato contra los animales.

Hay indignación en redes sociales luego que se hiciera viral la brutal paliza que este hombre le propina a un caballo que hala una carretilla en el corregimiento El Carmelo en zona rural de #Candelaria.#MaltratoAnimal pic.twitter.com/0MZflsT1Fm — noticiascalidad (@noticiascalidad) 6 de septiembre de 2018

La semana pasada había rechazo por la muerte de un oso de anteojos en zona rural de Saravena, en Arauca. Las sanciones contra el responsable de la agresión quedaron limitadas porque el autor es un miembro de la comunidad U'wa, que solo se someten a las leyes indígenas.



Las normas dicen que el responsable del animal debe garantizar: Que no sufran hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Video de golpíza a caballo en Candelaria (Valle) Foto: Archivo particular, Foto

La ley afirma que proteger a animales es responsabilidad del Estado y la sociedad. Todos, tienen la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, crueldad y violencia contra los animales. También deben abstenerse de cualquier acto injustificado de violencia o maltrato contra estos y denunciar aquellos infractores.



Las sanciones son de multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También prisión de 12 a 36 meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes para quien maltrate a un animal causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física.



La pena aumentará a la mitad a tres cuartas partes si se actúa: con sevicia, cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público, valiéndose de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos, cuando se cometan actos sexuales con los animales y cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público o quien ejerza funciones públicas.