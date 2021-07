Rechazo por castigo de padre que sacó a hijastro desnudo a la calle

El castigo, en un incidente registrado en el municipio de Pradera, sur del departamento, fue revelado a través de redes sociales. La Gobernación dice que se entiende que la publicación se realiza en defensa del niño, pero termina afectando su dignidad.



De acuerdo con los videos, un hombre lleva por calles de Pradera a un niño, de 9 años, que sería su hijastro y que está sin vestimenta.



El muchacho no paraba de llorar e intentaba taparse sus partes íntimas, mientras que era regañado como “desobediente”.



En el audio del video se escucha que una persona le pregunta al adulto: “¿Usted cree que es justo llevar el niño así?”. La respuesta del hombres es: “Sí, porque es muy desobediente”.



La Comisaría de Familia conoció el caso en primera instancia.



Un comunicado de la Gobernación del Valle del Cauca expresa "su rechazo enérgico frente al caso de un menor de edad que fue expuesto en Pradera, cuando al parecer, un hombre cuyo grado de familiaridad no ha sido determinado, lo castigó sacándolo desnudo a la calle".



Luz Dey Escobar Echeverry, secretaria (e) de Desarrollo Social y Participación del Valle, dijo que "rechazamos estos modos de disciplinar a los niños, no es la mejor forma de educarlos ni de enseñarles desde los hogares. Recordemos que existe una norma que está vigente recientemente en el país donde ninguna forma de violencia física es permitida en los niños”.



La funcionaria destacó la importancia de acudir a las instituciones correspondientes para instaurar la denuncia. “En este caso las personas tienen buenas intenciones denunciando a través de las redes sociales, buscan proteger a los niños, sin embargo, estos espacios se convierten en una nueva revictimización y les generamos una nueva afectación”, dijo Escobar.



En la denuncia se garantiza la privacidad y el proceso ajustado a las normas. “Invitamos a toda la comunidad que cada que conozca estas situaciones, acudan a las comisarías de familia en cada uno de los municipios y distritos, también a las oficinas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son ellos los encargados y los responsables de garantizar los derechos de los niños, de iniciar los procesos de restitución de derechos”, anotó la funcionaria.



La Gobernación, en articulación con el ICBF y la comisaría de Familia de Pradera, iniciaron las acciones para garantizar el proceso de restitución de derechos del menor.

