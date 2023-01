No paran las voces de rechazo e indignación por la actitud de un grupo de jóvenes que profanaron una tumba y posteriormente jugaron con los restos humanos que se encontraban en su interior.



En esta ocasión, fue la Arquidiócesis de Cali, que a través del sacerdote John Mario Gutiérrez, gerente general del Camposanto Metropolitano, rechaza “rotundamente este comportamiento antiético y antimoral, porque que atenta contra las obras de misericordia de la Arquidiócesis de Cali: la de dar cristiana sepultura y hacer buena memoria de los fieles difuntos, no estamos de acuerdo y no aceptamos”.



Sobre el hecho, el sacerdote explicó que ocurrió el pasado miércoles en horas de la tarde durante un entierro que estuvo acompañado de al menos ocho buses grandes con jóvenes del oriente caleño.



“Una vez terminado dicho servicio, y ya entrada de la tarde, les pareció oportuno violentar otra tumba y hacerse tomar registros fotográficos y hacer mofa y de manera violenta y violentar otra tumba de los usuarios del Cementerio Centra”, agregó.



Según el gerente Gutiérrez, el camposanto cuenta con seguridad privada y acompañamiento policial, pero considera que poco pudieron hacer por la cantidad de personas que asistieron y se les complicó establecer orden.



“Fueron muchos los jóvenes que se amotinaron y no había una guardia especial para contenerlos. Los muros del cementerio central tampoco están construidos para tener esta clase de eventos. Lamentamos, reprochamos este evento que desdice de la cultura y de la ética de los fieles cristianos”, comenta.

JOSÉ ANTONIO MINOTTA HURTADO

REDACTOR

CALI