No a xenofobia contra la directora del Festival de Poesía en Cali

El secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, salió al paso de comentarios discriminatorios y pidió a la Fiscalía atención a este caso.



Desde el lunes se cruzaron mensajes de xenofobia contra la directora del Festival Internacional de Poesía en Cali, Betsimar Sepúlveda, quien recibió amenazas en su cuenta de Facebook.

En los mensajes se hace referencia a su lugar de nacimiento. Por redes, El Espejo, @elespejoc, apuntó: Una vergüenza las afrentas contra la directora del Festival de Poesía de Cali. Que pena de paisanos irrespetuosos e ignorantes. Apoyo total a la labor de la gestora Betsimar Sepúlveda. La poesía no sabe de fronteras".

Sepúlveda, coordinadora del espacio literario 'Poesía en la esquina', del teatro Esquina Latina en Cali, dice que “el mensaje de los invitados al festival como poetas, artistas, músicos pensadores, políticos.. siempre estuvo orientado al sentido de la paz, el llamado a la no violencia, el respeto a los derechos humanos, a la restauración del tejido de una ciudad herida no solo por la guerra sino por los recientes sucesos del estallido social”.



En el evento ella dijo: "Nosotros no podemos ser el centro. Eso es lo que nos tiene jodidos. Somos parte de un todo, por eso este Festival de poesía se centró en ese concepto, es de todos, para todo".

El secretario de Cultura del Distrito de Cali, Ronald Mayorga, dijo que "la intolerancia y la violencia no pueden seguir caminando por las redes sociales. Pido a la Fiscalía atención a un caso de intimidación para nuestra directora del Festival Internacional De Poesía. A ella toda la solidaridad de nuestro equipo de @CaliCultura @AlcaldiaDeCali".

Leonardo Medina, subsecretario de Patrimonio, escribió: “acompañamos a Betsimar Sepúlveda, directora del Festival de Poesía de Cali, ante las amenazas recibidas que demuestran xenofobia y poco respeto por la diferencia. Rechazo total!! @PoliciaCali @CaliCultura @SeguridadCali @mincultura @FiscaliaCol”.



Noralba García, Subsecretaria de Calidad Educativa, escribió: "Rechazo total ante el acto de intolerancia hacia la Directora del Festival de Poesía de Cali. Deberíamos centrarnos en lo que nos une y agradecer a quienes contribuyen al fortalecimiento de nuestra cultura. Gracias @BetsimarS , el pueblo de Cali te rodea".

El Festival de Poesía de Cali fue presentado como un espacio de diálogo, intercambio y encuentro. Foto: Diana Ledesma

"No más estás agresiones y daño al buen nombre. Solidaridad con @BetsimarS y su familia", dijo Caro Romero, directora del Instituto Popular de Cultura.



Diana Ledesma, subsecretaria de Artes, Creación y Promoción, dice: "Rechazamos cualquier tipo de acto que incite a la violencia. Nos unimos en solidaridad con la directora del Festival Internacional de Teatro

@BetsimarS , escritora, fotógrafa y gestora cultural que ha fomentado el amor por las letras y el mundo literario en Cali".



El secretrio de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, sostiene que "las intimidaciones, amenazas y persecución hacia @BetsimarS no son justificables, rechazo rotundamente este tipo de proceder en contra de la integridad y vida de las personas. Pido a @FiscaliaCol su proceder oportuno, mis oraciones y solidaridad con su familia".



El periodista Gildardo Arango apuntó: "Solidaridad y acompañamiento de las autoridades para @BetsimarS Directora del Festival de Poesía de Cali, víctima de la xenofobia e intolerancia de unos pocos. Desde cuando ser venezolano y promover la poesía se volvieron pecado?".



"Adelante directora que la poesía es un camino de diálogo y reconciliación e invita a las personas a la auto reflexión", anotó Janeth Valencia Benítez,

