Medidas por insulto del reguetonero Luigi 21 que ofendió a caleñas

Las palabras contra las mujeres del cantante puertorriqueño Lugi 21 durante un concierto realizado el pasado fin de semana en el estado Pascual Guerrero, en Cali, han generado gran indignación en la capital del Valle del Cauca.



En varios videos difundidos a través de redes sociales se escucha al cantante lanzar improperios. El reguetonero, de 37 años, también habría incitado al consumo de drogas durante la presentación: "Yo sé que muchos de ustedes pensaron cuando yo estaba en Grado 9 que yo me iba a morir, pero aquí sigo, bebiendo como un (...) fumando marihuana como un (...) Vamos a seguir bebiendo. Ella se hace la más boba".



La Alcaldía anunció que no se permitirá el ingreso de menores excepto que los organizadores se comprometan a garantizar contenidos apropiados.

El secretario de Seguridad, Andrés Villamizar, anunció que "a partir de ahora no se autorizará la presencia de menores de edad en conciertos a menos de que promotores y organizadores se comprometan por escrito a garantizar contenidos apropiados so pena de sanciones y multas".



Anotó que se exigiría a la logística del evento "controles mucho más estrictos para evitar el ingreso de menores con contraseñas falsas, práctica recurrente en estos eventos. Condenamos este tipo de manifestaciones contra la dignidad de la mujer y la promoción del consumo de sustancias ilícitas, especialmente en presencia de menores. No toleraremos este tipo de comportamientos".



La diputada y exsecretaria de Bienestar Social de Cali, Mariluz Zuluaga, calificó como fuera de tono que el artista se aproveche de la asistencia masiva para promover el maltrato a la mujer.

Siempre canto borracho y arrebatau. Siempre hablo de sexo 🤷🏻‍♂️ Osea el que se ofenda por eso a las 2 am es que tiene que estar bien sencible 😂 disculpame si te marchite un petalo 🥀 https://t.co/esCgXEB0O2 — El Bokisucio (@luigi21plus) July 30, 2019

Para Zuluaga es inaudito e indignante lo ocurrido en ese concierto. "No podemos continuar aceptando que alguien autodenominado 'artista' como el reguetonero Luigi 21 se aproveche de la asistencia masiva del público para promover, descaradamente, el consumo de drogas, y el irrespeto y cosificación de la mujer manipulando con su lenguaje obsceno a los niños y jóvenes que asisten atraídos por el ritmo contagioso de la música”, dijo.

Lo bueno: W&Y, chencho y Alexis & Fido



Lo malo:Ese tal Luigi 21 plus, mas feo que ver jugar al cali de peluso



Lo feo: ñejo no apareció 😂 — B R E Y N E R (@BreynerHenao) July 28, 2019

Zuluaga reclamó a las autoridades medidas de protección urgentes "para garantizar la integridad de nuestros niños y niñas para que no continúen siendo violentados por los propósitos comerciales de quienes se lucran con este tipo de espectáculos" e invitó a los padres de familia y educadores a estar cerca de sus hijos, y "establecer una comunicación franca con ellos"

