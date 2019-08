Candente polémica por Centro de Bienestar Animal, a tribunales en Cali

Un grupo de vecinos en inmediaciones al cerro La Bandera, en el sur de Cali, esperan que la acción popular, como demanda de intereses colectivos contra el municipio, prospere para evitar, según ellos, la construcción de un Centro de Bienestar Animal por parte de la Secretaría de Salud del municipio.

El abogado Roberto Cáceda señaló que la acción popular cursa en el Juzgado Cuarto Administrativo y no solo porque estos vecinos cuestionan lo que para ellos sería una violación por la Administración municipal del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), aprobado por el Concejo de Cali, en 2014.

Según el abogado, la norma requiere que un centro como este para llevar animales y atenderlos allí, muchos de los cuales, llegarían con señales de maltratos y otros abusos, abarque un área de unos 5.000 metros cuadrados.



“El lote tiene 2.039 metros cuadrados y le han adicionado 2.700 para completar esos cerca de 5.000 metros cuadrados, pero van en contra de la ley y del mismo POT”, dijo el abogado.



“El Concejo de Cali, que es la autoridad en aprobar los proyectos de la Alcaldía, no ha autorizado una ampliación o modificar el POT”, anotó. “Están interpretando a su manera la ley”, comentó.



Así mismo, esta comunidad ha venido argumentando, en los últimos años, que el Centro de Bienestar Animal traería como consecuencia problemas de contaminación y riesgos para la salud de los seres humanos, planteamiento con el cual no han estado de acuerdo funcionarios de la Secretaría de Salud. Según la Secretaría, no hay riesgo para la población.



Por más de una década, la ciudadanía caleña ha venido escuchando, de las alcaldías de turno, la necesidad de la construcción de un Centro de Bienestar Animal con un área hospitalaria para que allí sean atendidos animales enfermos, maltratados, tanto por quienes los toman de mascotas, como por aquellos que buscan venderlos en el mercado ilegal. Pero cada vez que la Alcaldía plantea el Centro de Bienestar Animal, llamado Coso municipal, se levantan polémicas y tutelas en contra.



El año pasado, el alcalde Maurice Armitage y el rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela, oficializaron la adquisición del lote para esta obra. Esa adquisición fue de 875 millones de pesos.



