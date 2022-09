Continúa el rechazo a las amenazas que han recibido los funcionarios que están al frente de proceso de desalojo de invasiones en Cali.



La secretaria de Vivienda Social y Hábitat de la Alcaldía de Cali, Martha Liliana Hernández, afirmó: “Rechazamos este tipo de actuaciones violentas que buscan amedrantar a nuestros colaboradores quienes están realizando una labor que como funcionarios públicos están obligados a tramitar”.

Cabe recordar que el fin de semana pasado se conocieron amenazas de muerte que ha recibido el equipo que realiza desalojos a invasiones en el sector de La Reforma.



A los funcionarios les enviaron en un sobre una carta y cuatro balas, cada una marcada con los nombre de ellos.



En la carta les dicen: “Nosotros los habitantes de Villa Victoria Cauquita rechazamos el proceso adelantado por ustedes al pretender desalojarnos en reiteradas veces ya que esto vulnera y atropella el derecho que tenemos todos a poder tener una vivienda para nosotros y nuestras familias. Debido a su insistencia, por parte de la inspectora, el secretario, el abogado y el juez de paz; los cuales no sabemos cuál es el beneficio oculto que tienen al realizar este desalojo, nos vemos en la obligación de enviar esta advertencia pacífica para que desistan de sus acciones o cambien el proceso que están llevando de una manera en la que no nos afecten o si no nos veremos en la obligación de proceder de una manera más contundente”.

Esta es la amenaza enviada a los funcionarios. Foto: Archivo particular

La Secretaria de Vivienda hizo un llamado al diálogo y a buscar salidas pacíficas a los problemas. “Las vías violentas no son la manera como una comunidad pueda dialogar o solucionar sus problemas y necesidades; entendemos que las personas que se atribuyen estas amenazas hablan a nombre del asentamiento Villa Victoria, pero no son todas. Nosotros hemos venido trabajando con estos hogares buscando una solución, entendiendo su necesidad de vivienda, invitamos al diálogo y a la salida acordada para el territorio”.



La funcionaria señaló que la actual administración de Cali "se ha destacado por solucionar las situaciones de índole social a través del diálogo y el respeto por la vida, por lo que se invita a la sociedad a establecer conversaciones, reuniones y mesas de trabajo basadas en la tolerancia, con acuerdos consensuados y en paz".

