Edmond Bougaud no pensó que tras el acuerdo al que llegó con un grupo de empresarios franceses, compatriotas suyos, para producir y vender en Colombia la laca Kleer Lac hace 75 años, su salón de belleza se convertiría en la empresa que hoy en día es Recamier.



Era un visionario para los negocios. En enero de 1937 llegó al país para asumir el cargo de entrenador del equipo colombiano de ciclismo en los Juegos Bolivarianos de 1938, que se realizaron en Bogotá, y aprovechó para traer las primeras bicicletas de carreras, de marca Automoto.



Luego de finalizar su etapa como entrenador de ciclismo, se quedó en Bogotá, donde conoció a otro francés, que le enseñó el oficio de la peluquería, y cambió las bicicletas por las tijeras y las peinillas.



Entonces se fue a Cali, donde en 1943 se radicó y consiguió trabajo como profesor de francés en el Liceo Belalcázar y en el Colegio Santa Librada. Allí, creó un salón de belleza que llegó a estar bien acreditado y contaba con un buen número de clientes en un pequeño local ubicado detrás de la antigua sede de la Gobernación del Valle.

En el momento en que Edmond comenzó a fabricar la laca nació el lado industrial del salón de belleza, que fue la semilla de la futura Recamier. Foto: Recamier

A mediados de los 50, nos ofrecieron la fabricación y la distribución de una laca para los peinados de un laboratorio de Nueva York que se llamaba Nu-Tons FACEBOOK

Pero el rumbo del salón de belleza dio un giro con el negocio de las lacas, apetecidas en aquella época por las mujeres.



"A mediados de los 50, nos ofrecieron la fabricación y la distribución de una laca para los peinados de un laboratorio de Nueva York que se llamaba Nu-Tons. Mi papá vio la oportunidad de tomar la representación (de esa marca) porque no existían las lacas en Colombia. Viajó a Nueva York, aprendió a hacer la laca, firmó los contratos y regresó a Colombia a fabricar la laca en su casa y a venderla en su salón de belleza. Después la comenzó a vender en otros salones de belleza por todo el país", rememora Georges, el tercero de los cuatro hijos de Edmond Bougaud.



En el momento en que Edmond comenzó a fabricar la laca nació el lado industrial del salón de belleza, que fue la semilla de la futura Recamier.



Le faltaba un champú

Para comienzos de la década de 1960, la Kleer Lac era la laca de las mujeres colombianas porque, además, seguía sola en el mercado.



Animado por el éxito de ese producto, Edmond decidió trabajar en un champú, que llegó a los salones de belleza y a los puntos de venta con el nombre de Muss. A comienzos de los años 70, la laca y el champú de Bougaud eran líderes del mercado.

En Colombia, Recamier genera cerca de 700 empleos. Foto: Cortesía Recamier

Debido a que no podía elaborar dos productos en su casa, Edmon compró un lote grande en el barrio El Troncal de Cali y allí construyó su fábrica. Ese espacio, en la calle 34 con carrera 8.ª, sigue siendo la sede de Recamier.



El nombre que Edmond le dio a su empresa proviene de madame Récamier, Juliette Récamier, quien fue la impulsora de un famoso salón literario en París, después de la Revolución francesa.



Para comienzos de los 60, Edmond también tomó la representación de la marca de tintes Garnier y empezó a producirlos en la fábrica.



Sorpresivamente, el 13 de septiembre de 1975, y a la edad de 61 años, Edmond falleció debido a una embolia pulmonar. Dos días antes, Georges acababa de cumplir 21 años y con el respaldo de su madre, María de los Santos Villanueva –quien tiene 92 años de edad–, y sus dos hermanos mayores, asumió el manejo de la empresa.



“Pasé de ser obrero en la planta a ser gerente general de la compañía”, dice Georges, a quien su padre formó para que algún día se pusiera al frente de la empresa. Pero él no esperaba que fuera tan pronto.



Con los pelos de punta



Los primeros años en que Georges Bougaud estuvo en la dirección de Recamier fueron difíciles.

Georges Bougaud, presidente de Recamier. Foto: Recamier

"Había mucha desconfianza en que yo, con apenas 21 años, pudiera mantener la empresa. Los bancos, el personal y los clientes estaban asustados, y la competencia aprovechó para hacer guerra psicológica en nuestra fuerza de ventas. Pero tuve la suerte de no saber nada y de saber que no sabía nada porque eso me permitió ponerme a estudiar en Incolda (hoy, la Universidad Icesi), a buscar asesores y aprender de la gente que trabajaba con mi padre", cuenta.



Los años duros se extendieron hasta 1984. Recamier era una empresa pequeña que luchaba contra las grandes multinacionales. De hecho, perdieron el liderazgo en el mercado de los champús.



Sin embargo, para 1985 ya habían lanzado la línea de tintes Luminace, la línea de champús Vitane y otros productos que les permitieron crecer continuamente hasta 1995, cuando se desató una contracción económica por cuenta de la caída del Upac, la quiebra de entidades bancarias y, además, el escándalo que desató el proceso 8.000. Época oscura que se prolongó hasta 1998.

Georges debió prescindir de 200 de sus 620 trabajadores porque las ventas no compensaban los costos fijos de la empresa. Sin embargo, luego de la recuperación de la economía, Recamier creó nuevos puestos de trabajo y hoy en nómina figuran cerca de 700 personas en Colombia. Fuera del país genera 256 empleos.



El señor Bougaud, creo que para todos, es un referente de un profesional y un ser humano a carta cabal, que demuestra lo que dice con hechos FACEBOOK

Sus colaboradores reconocen su esfuerzo. "El señor Bougaud, creo que para todos, es un referente de un profesional y un ser humano a carta cabal, que demuestra lo que dice con hechos", cuenta Soledad Zamora, quien envió su hoja de vida a Recamier luego de que en su búsqueda de empleo, en un supermercado, vio en la etiqueta de un producto el nombre de Recamier.



"Nosotros nos vemos como grandes, somos internacionales. Lo único es que tenemos que ser muy creativos y proactivos para que con el presupuesto que tenemos, como marca colombiana, ya que la matriz está en Colombia, vernos tan grandes y profesionales como las grandes marcas", agrega Soledad, quien es gerente de marca sénior y maneja la marca de la división profesional de la compañía Salón-Inn.

Recamier fabrica 6.500 toneladas de productos al año. Foto: Recamier

La empresa fabrica 6.500 toneladas de productos al año. "Obviamente, la fábrica ha evolucionado y lo único que se conserva es la fachada original", apunta Georges.



En las estanterías de los supermercados y grandes superficies, los colombianos nos encontramos a diario con marcas que no sabemos que son producidas por Recamier, tales como el protector solar Tanga, el desodorante para pies Deopies, el jabón para manos Bacterion y los champús Vitane.



"Tanga y Deopies nacieron en 1979. Luego, en 1985, lanzamos Luminace; en 1987, Sol Eclair, y a principios de los 90 lanzamos Bacterion", rememoró Georges, quien resalta el producto estrella de la línea profesional Salón IN, la keratina, que se vende en cerca de 25 mil salones de belleza del mundo.

Desde Colombia, Recamier exporta sus productos a 13 países: Ecuador, Perú, Panamá, Venezuela, Guatemala, Curazao, Costa Rica, El Salvador, Puerto Rico, Bolivia, Honduras, Chile y Estados Unidos. Entre el 40 por ciento y el 45 por ciento de la producción de la planta es despachada a esos países.



En el mercado local esta compañía es una de los líderes. Sus propietarios prevén un crecimiento del 30 por ciento en Colombia y del 16 por ciento en el exterior para finales del 2022. El año entrante buscarán ampliar sus mercados, lo que les permita crecer más.



Georges Bougaud señala que frente a las grandes multinacionales, Recamier es una "micro-empresa", pero siempre hay mercado para todo el mundo, hay espacio para todos.

Con las multinacionales peleamos con el corazón porque hacen el equivalente a las ventas totales de nuestra compañía en un año, en 12 países, en solo cuatro horas, unos, y otros, en dos horas FACEBOOK

"Con las multinacionales peleamos con el corazón porque nuestros competidores hacen el equivalente a las ventas totales de nuestra compañía en un año, en 12 países, en solo cuatro horas, unos, y otros, en dos horas. Pero hemos sido capaces de desarrollar productos de igual o superior calidad, hemos sabido mercadearlos, comercializarlos e internacionalizar las marcas. Esto nos permite sobrevivir y crecer a muy buenas tasas. Estamos creciendo a doble dígito, mientras que el mercado crece a un dígito".



El empresario dice que durante estos 75 años el secreto ha sido hacer productos de belleza de alta calidad.



"Esperamos seguir mejorando nuestros procesos, seguir entregando desarrollos importantes a la industria y dando cada vez un mayor aporte a la construcción de país", concluye Georges Bougaud.

