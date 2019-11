‘Reasentar no solo es para intercambiar casas'

Un proceso de reasentamiento es ante todo humano. No es solamente un intercambio de viviendas o techos.

Es reasentamiento de comunidad y familias que tiene que estar en el centro del proyecto.



Así lo planteó ayer la experta Anne Catherine Chardon, invitada ponente al simposio internacional ‘Los desafíos del reasentamiento humano y desarrollo sostenible en escenarios de cambio climático. La experiencia del jarillón del río Cauca’.



“Uno no puede informar, solamente, a la comunidad sobre lo que va a pasar y cómo va a ser, si no hacerla participar desde el diagnóstico de la problemática, el diseño de las propuestas y hasta la ejecución”, dijo la investigadora que habló de la experiencia de los reasentamientos en Francia. Su ponencia fue ‘Ciudad y vulnerabilidad desde una visión de hábitat humano’.



El peruano Carlos Fernández intervino con la ‘Recuperación de bordes costeros, caso Guayaquil’, en Ecuador. Dijo que hay similitud en este proceso y el que se vive en Cali, donde 4.913 familias de las 8.777 censadas hace una década por una emergencia por inundaciones, han sido reasentadas. “El proyecto del jarillón de Cali es una obra de trascendencia, no solo para las personas asentadas ahí, es una obra muy importante y debería conocerse a nivel internacional como un ejemplo, contribuyendo al incrementar al orgullo de los habitantes”.



El encuentro arrancó ayer y culmina hoy en el hotel Spirito by Spiwak, en el norte de Cali.

