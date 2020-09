Regocijo por la reapertura de las iglesias en Popayán

Con una eucaristía presidida por el Arzobispo Emérito de Popayán, monseñor Iván Antonio Marín López, en la Catedral Basílica Nuestra Señora de la Asunción, se llevó a cabo el reinicio de los cultos religiosos en la capital del departamento de Cauca.



Monseñor Marín manifestó que se llegó a un acuerdo con la administración municipal para que los fieles puedan asistir a misa desde este 3 de septiembre.



“Gracias a Dios, concluimos con esta etapa, en la que por cinco meses permanecieron cerrados los templos, que aunque aún hay limitaciones, lo importantes es que los fieles ya pueden participar en las celebraciones litúrgicas”, dijo el prelado.



No se permitirá la entrada de más de 50 personas. Los feligreses deben mantener distanciamiento de dos metros, hacer uso de tapabocas, desinfección y toma de la temperatura al ingreso, y quienes presenten enfermedades o síntomas respiratorios, no podrán ingresar.



Durante el acto religioso, los puestos estarán señalizados para que se guarde la distancia, la comunión se entregará en la mano y las misas no durarán más de una hora.



Popayán es considerada una ciudad con alta influencia religiosa, por esta razón, por eso la noticia de la reapertura de este sector es recibida con gran emoción por los feligreses.



Michel Romoleroux

Para El Tiempo

Popayán