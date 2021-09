Cámaras de Comercio, optimistas por la economía y el empleo

El mes pasado, las cámaras de comercio de 24 ciudades, de 15 departamentos del país, le tomaron el pulso a la economía a través de una encuesta aplicada a 6.421 empresas afiliadas a esas entidades. Uno de sus resultados es que hay optimismo por la reactivación económica y el empleo.

(Puede leer: Buenaventura completó 15 días sin homicidios)



Los resultados de la encuesta fueron presentados por el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Esteban Piedrahíta, quien resaltó la “esperanza” de los empresarios de cara al segundo semestre del 2021.



“El primer semestre fue de muchos golpes, picos (de la pandemia del covid-19) y además paro, bloqueos; el sector empresarial está muy optimista”, afirmó Piedrahíta.



La encuesta indica que en las principales ciudades, la proporción de empresas que espera que la situación económica de su departamento esté mejor o mucho mejor durante los próximos seis meses de 2021 es mayor al porcentaje reportado para el segundo semestre de 2020.



Ese optimismo se refleja en las perspectivas de aumento en el número de trabajadores de las empresas para el segundo semestre de 2021, que son superiores a las reportadas para el segundo semestre de 2020.



(Le recomendamos: ‘El tapabocas me da alergia': agente de tránsito de video viral en Cali)



En cuanto a las ventas, las cámaras de comercio de Medellín (64,3 por ciento) y Cúcuta (61,0) registraron la proporción más alta de empresas que espera aumentar el valor de sus ventas durante el segundo semestre de 2021. En Cali, el 59,1 por ciento cree que crecerán las ventas, en Barranquilla el 59,8 y en Bogotá el 48,1.



En las principales ciudades, el porcentaje de empresas que reportó aumento en sus ventas en el primer semestre de 2021 fue mayor al reportado para el primer semestre de 2020 (inicio de medidas por la pandemia). No obstante, Cali registró el menor ajuste positivo (7,4 pps) frente a las demás ciudades principales.



Para el primer semestre de 2021, el 39,1 por ciento de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali indicó que redujo el número de trabajadores, porcentaje mayor al reportado para el primer semestre de 2020 (36,9).



(Además: Personero dice que editaron video y que no golpeó a una persona)



En cuanto al empleo, la proporción de empresas que espera aumentar el número de trabajadores durante el segundo semestre de 2021 frente al primer semestre, es mayor a la proporción que espera disminuirlo.

Lea más noticias de Colombia

Nuevo ataque contra la Policía en Cúcuta deja un muerto y cuatro heridos

Al cantante vallenato Beto Zabaleta le pusieron una prótesis en su rodilla