Otro más. A la ya larga lista de artistas que cancelaron su presencia en la Feria de Cali 2021 por motivo del covid-19, se une el cantante puertorriqueño de regaettón Rauw Alejandro.

“Que tal mi gente de Cali, Colombia, Rauw dejándole un mensaje a todos mis fans allá de que no podemos estar en el festival por razones que no están en nuestro control. Hay un brote de covid en mi equipo de trabajo y yo sin mi equipo no puedo dar el show que realmente ustedes se merecen”, anunció el cantante en un video.



El cantante agregó que presentará su espectáculo en otra fecha en Cali. “Hemos movido la fecha para el 25 de febrero del próximo año, espérenme, me hace mucha ilusión estar con ustedes. Gracias por el apoyo, les deseo lo mejor del mundo”, dijo.



Rauw Alejandro iba a ser parte de Cali vive el flow, evento que se realizará esta noche en el Diamante de Béisbol.



Los empresarios Cali vive conciertos y Alive Producciones señalaron que el resto de artistas, entre quienes están Feid, Manuel Turizo, Alexis & Fido y Delaghetto, están confirmados.



Fruko y sus tesos, El Gran Combo de Puerto Rico, Rey Ruiz y Silvestre Dangond son los otros artistas que no vinieron a la Feria de Cali por cuenta de resultados positivos en pruebas de covid-19.

